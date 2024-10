Faire de l’exercice c’est bien pour la santé. Mais point trop n’en faut ! Des chercheurs américains mettent en garde les accros du sport contre les risques cardiaques.

A trop courir on pourrait bien fatiguer son cœur et vivre moins longtemps ! Deux chercheurs américains jettent un pavé dans la mare en allant à contre-courant des nombreuses études vantant les bienfaits du sport sur l’espérance de vie. Sans les rejeter d’un bloc, les scientifiques apportent une nuance en soulignant les dangers d’un excès de sport sur l’organisme et en particulier le cœur.

Les chercheurs ont décortiqué plusieurs travaux portant sur la santé de plus de 50 000 coureurs pendant une période de trente ans. Ils sont arrivés à la conclusion que l’excès de sport est contre-productif : «Une routine d’activité physique modérée peut allonger votre vie de plusieurs années. A l’inverse, courir trop vite, trop loin et pendant de trop longues années, peut raccourcir votre existence», assurent les cardiologues James O’Keefe et Carl Lavie qui signent un éditorial dans la revue spécialisée Heart.

Du sport, oui mais avec modération

La pratique d’un sport pendant plus d’une heure ou deux par jour (ce qui est considéré par les chercheurs comme de l’exercice intensif !) peut user le cœur en étirant ses tissus, en les déchirant, assurent les cardiologues. Les sportifs réguliers devraient donc être plus raisonnables en se limitant à une séance quotidienne de 30 à 50 minutes maximum. Et les marathoniens devraient lever le pied en courant de façon occasionnelle et non toute leur vie.

Le danger de ce type d’études, c’est qu’on s’en serve d’argument pour rester assis dans son canapé. Bouger un peu c’est toujours mieux que rien, ça personne ne le remet en cause. Il est fort à parier que cette nouvelle étude fasse bondir les autorités de santé à l’heure où le surpoids et l’obésité touchent de plus en plus de personnes. Cela pourrait en effet parasiter les messages de prévention sur les dangers du manque d’exercice.