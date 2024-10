La Banque centrale de Chine a annoncé lundi avoir abaissé deux taux d'intérêt de référence, poursuivant son effort de relance de la deuxième économie mondiale qui souffre d'une consommation morose.

Le LPR à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été réduit de 3,35% à 3,1%. Le LPR à cinq ans, la référence pour les prêts hypothécaires, a été ramené de 3,85% à 3,6%.