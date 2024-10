Un oléoduc appartenant au groupe britannique Shell a commencé à fuir dans la mer dimanche, ont indiqué les autorités singapouriennes, ajoutant que la marée noire avait été stoppée et des équipes de nettoyage déployées.

La fuite a commencé tôt dimanche matin sur un pipeline reliant deux îles, Bukom et Bukom Kecil (sud de Singapour), a indiqué l'Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) dans un communiqué.

"La fuite aurait été stoppée à la source", a affirmé la MPA. "Shell a placé des barrages de confinement autour du lieu de la fuite et a également déployé des engins équipés de dispersants pour nettoyer le pétrole repéré à proximité de la fuite", selon l'autorité.

La MPA a précisé avoir aussi envoyé du matériel et une équipe pour aider à nettoyer la nappe de carburant, et a activé des drones et des capacités satellitaires pour surveiller le déversement.

"Les agences gouvernementales compétentes ont été alertées et doivent signaler toute observation de traces d'hydrocarbures", a-t-elle assuré en ajoutant qu'il n'y avait eu "aucune nouvelle observation de pétrole" dimanche soir.

Shell exploite une importante raffinerie de pétrole à Bukom.

La MPA a déclaré avoir diffusé "des messages de sécurité" pour "demander aux navires de passage de se tenir à l'écart du site" même si cela n'affecte en rien la sécurité de navigation.

En juin, Singapour a fermé les plages de l'île balnéaire de Sentosa après une marée noire provoquée par un accident survenu dans le port de Pasir Panjang. Le nettoyage des plages touchées s'est achevé le mois dernier.