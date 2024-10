Les wilayas de l'Ouest du pays ont commémoré, jeudi, la Journée nationale de l'émigration marquant le 63ème anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, lors de cérémonies au cours desquelles des moudjahidine et des familles de martyrs ont été honorés, et plusieurs infrastructures ont été inaugurées et divers projets de développement ont été lancés.

A cette occasion, les autorités locales, civiles et militaires, accompagnées des représentants de la famille révolutionnaire et une foule nombreuse de citoyens, se sont rassemblées aux carrés des martyrs des cimetières, où ils ont déposé des gerbes de fleurs aux pieds des stèles commémoratives, observé une minute de silence, écouté l'hymne national, avant la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des valeureux martyrs.

A Oran, les festivités ont été marquées par l'inauguration du nouveau siège de la daïra de Bethioua et la baptisation d'un CEM implanté dans cette même collectivité locale au nom du défunt Moudjahid Ayadh El-Bouabdelli et la cité des 400 logements au nom du Chahid Bouhadi El-Djilali.

Dans la wilaya d'Aïn Temouchent, les cérémonies commémoratives, ont été marquées par la présence du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, et une exposition consacrée à la wilaya V historique a été organisée dans la commune de Ouled Boudjemâa.

Par ailleurs, une rencontre nationale ayant pour thème " Les jeunes : protecteurs de l'histoire et bâtisseurs de l'avenir ", organisée à l'initiative du CSJ s'est tenue dans cette wilaya à la maison de la culture "Aïssa Messaoudi", à cette occasion, intitulée " Journées du théâtre social ", organisées à l'initiative du secteur de la Culture, en coordination avec l'association "Djawhara" du théâtre et des arts, dédiée à la mémoire du défunt artiste Rouiched.

Dans la wilaya d'El-Bayadh, les autorités ont donné le coup d'envoi du projet d'amélioration urbaine de la zone d'habitation dite des 109 lots, sise dans la commune Stitene, tandis que dans la commune de Sidi Slimane, il a été procédé au lancement des travaux d'aménagement du tronçon de la RN 47 reliant, sur une distance de 15 kilomètres, cette collectivité locale et la commune de Boualem, ainsi qu'au coup d'envoi des travaux de réalisation d'un ouvrage d'art à l'entrée de la ville de Sidi Slimane.

Les cérémonies commémoratives de cette journée ont aussi été marquées dans cette collectivité locale des Hauts-plateaux de l'Ouest par le lancement, dans la commune de Sidi Taifour, des travaux inhérents au projet d'aménagement de la cité 5-Juillet, l'inauguration d'une salle de soins et sa baptisation au nom du défunt Moudjahid Habibi Bensalem.

Dans la commune de Boualem, il a été procédé également au lancement des travaux visant l'achèvement du projet de réalisation d'un hôpital de 60 lits et à l'inauguration d'un CEM baptisé au nom du défunt Moudjahid Djelakh Mohamed, tandis que dans la commune de Sidi Amar un bureau de poste, baptisé au nom du Chahid Krim Yahia a été inauguré et mis en service.

La journée a été également une occasion pour les responsables locaux de rendre des visites de courtoisie à certains moudjahidine de la région, signale-t-on.

A Tlemcen, 152 foyers ont été raccordés au réseau de distribution de gaz naturel et 218 au réseau de distribution d'électricité au niveau des villages " Taâounia et El M'kassem (commune de Hennaya), en plus de la baptisation de la nouvelle école primaire du quartier des 800 logements de la même collectivité locale au nom du Chahid Chamouri Yahia, ainsi qu'un hommage rendu à sa famille.

Une visite de courtoisie également été rendue au Moudjahid Mustapha Bendjabbour et à la famille du martyr Brahim El Aidouni.

A Nâama, la commémoration de cet anniversaire historique a comporté un hommage rendu à des moudjahidine, l'inauguration d'un marché couvert de proximité, la remise de 14 locaux commerciaux à des jeunes entrepreneurs et artisans, l'inauguration d'un groupe scolaire au Douar Cherfa, une exposition historique et une autre présentant les créations de femmes rurales. En outre, le coup d'envoi a été donné pour le démarrage des travaux d'aménagement et d'amélioration du centre du village d'Aïn Ouarka et des abords de son bain minéral.

A Mostaganem, le village de Keraïchia, dans la commune de Mesra, a été raccordé au réseau de gaz naturel et dans la commune de Stidia, les deux moudjahidine, Hidjaoui Yamani et Kouïche Driss, ont reçu la visite des autorités et ont été honorés.

La même ambiance a régné dans la wilaya de Saïda, où dans la commune de Youb, le siège d'Algérie Télécom a été inauguré et la première pierre a été posée pour la construction de 100 logements publics locatifs. A cette occasion, une visite a été rendue aux moudjahidine et invalides de la guerre de libération nationale, Fekih Abdelkader et Mostefai Benouis, qui résident dans la même commune, en plus d'autres activités de jeunesse, de sport et des expositions historiques.

A Tissemsilt, dix ambulances ont été distribuées aux établissements de santé de proximité et aux hôpitaux publics du chef lieu , Theniet El Had et Bordj Bounâama, dans le cadre du programme complémentaire de développement alloué par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à la wilaya, qui comprend l'acquisition d'un total de 30 ambulances.

La commémoration de la Journée nationale de l'émigration à Tiaret a été marquée par l'inauguration de la Place des martyrs, dans la commune de Takhmaret, qui a bénéficié d'une opération de rénovation, sachant qu'un monument à la mémoire de 200 martyrs y a été érigé.

A Mascara, un hommage a été rendu à la veuve du martyr Lahmar Mohamed dans sa résidence sise dans la même commune. Lors de la même cérémonie, tenue dans la commune de Oued El Abtal, les familles du martyr Nour Azzeddine et le martyr Boushaba Abdelkader ont été honorés, ainsi que le lancement d'un projet de réalisation d'un pont sur la route nationale RN 99 et l'organisation d'expositions historiques.

A Relizane, l'occasion a été marquée par une visite au Moudjahid Djillali Benmehra, dans le quartier Errahba (commune de Oued Es-Salem), ainsi qu'un hommage rendu à des moudjahidine et l'organisation de diverses activités.