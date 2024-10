Le coup d'envoi des 15èmes Journées littéraires de Tébessa, organisées annuellement par la Maison de la culture Mohamed-Chebbouki, a été donné, mardi, avec la participation de 85 écrivains et poètes venus de plusieurs wilayas du pays.

Le directeur de la maison de la culture de Tébessa, Mounir Mouissi, a souligné, dans une déclaration à l'APS, que cette édition est organisée, cette année, sous le slogan "Palestine, appui éternel à une cause".

Cette 15ème édition, dont le coup d'envoi a été donné par le wali de Tébessa, Saïd Khalil, en présence d'un grand nombre d'écrivains, de poètes et d'artistes, durera trois jours et verra la participation de nombreux écrivains et poètes représentant 23 wilayas du pays, parmi lesquelles Ouargla, Skikda, Constantine, Annaba, Tizi Ouzou et Alger.

"Les invités présentent leurs œuvres littéraires les plus récentes et mettront en exergue leurs textes dédiés à la cause palestinienne, que ce soit en poésie ou en prose", a indiqué M. Mouissi, ajoutant que cette nouvelle édition se distingue des précédentes par l'organisation d'un concours de nouvelles sur "le meilleur thème traitant de la cause palestinienne".

Les noms des auteurs des trois meilleures nouvelles, à rédiger durant les journées de cette manifestation culturelle, seront annoncés lors de la cérémonie de clôture, a encore fait savoir le même responsable.

De son côté, le chef de l'exécutif local, qui a salué, dans son allocution d'ouverture, le choix de cette période précise pour organiser cet événement qui coïncide avec le premier anniversaire du "Déluge d'Al Aqsa" (7 octobre) et la Journée nationale de l'émigration (17 octobre), a souligné que l'écriture est "une liberté et une responsabilité".

La cérémonie d'ouverture a donné lieu à la déclamation de plusieurs textes poétiques et littéraires dédiés à la cause palestinienne, avant qu'un hommage appuyé ne soit rendu aux regrettés Brahim Guersas et Ali Rezgui, journalistes de la radio régionale de Tébessa.