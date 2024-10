Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad ont coprésidé, mardi, une réunion consacrée à la bonne préparation du championnat national scolaire des sports collectifs, et ce en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l'effet de lancer ce championnat à partir de janvier prochain.

La réunion qui a regroupé des cadres des deux ministères a porté sur "les préparatifs liés au championnat national scolaire des sports collectifs qui sera lancé à partir de janvier 2025", a précisé un communiqué du ministère de l'Education, ajoutant que cette compétition a pour principal objectif "la découverte et la prise en charge des élites sportives".

Le lancement de ce championnat vient en application "des instructions du Président de la République émises lors de la réunion du Conseil des ministres du 22 septembre dernier à l'effet de lancer le championnat national scolaire des sports collectifs à partir de janvier 2025", lit-on dans le communiqué du ministère.

Dans ce cadre, les deux ministres ont procédé à l'installation d'une commission intersectorielle chargée de l'organisation de ce championnat national scolaire, qui sera opérationnelle à partir de ce mercredi.

Saluant "la coordination étroite entre les deux secteurs et les efforts communs fournis en matière d'encadrement des sports scolaires", le ministre de l'Education a mis en exergue "l'appui et l'accompagnement du ministre de la Jeunesse et des Sports au secteur, l'école étant le réservoir des talents et des élites sportives dont les deux secteurs s'attèlent à découvrir et à prendre en charge".

Pour sa part, M. Hammad a affiché "la disposition de son secteur à travailler avec le secteur de l'Education", insistant sur "l'importance majeure accordée aux sports scolaires, étant le réservoir des élites qui représenteront l'Algérie dans les meetings et rassemblements internationaux".