La 17ème promotion d'agents de contrôle est sortie, mardi, de l'Ecole des officiers de contrôle des Douanes algériennes de Hadjar Eddis, à Annaba, au cours d’une cérémonie présidée par le directeur général de ce corps, le général-major Abdelhafid Bakhouche, accompagné du wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui.

En marge de la remise des diplômes aux membres de cette promotion forte de 193 agents de contrôle, qui ont bénéficié d'une formation spécialisée de 9 mois, le général-major Bakhouche a indiqué que la formation des agents de contrôle s'inscrit dans le cadre des recommandations des autorités suprêmes du pays qui accordent un intérêt particulier à ce corps qui joue un rôle majeur dans la protection de l'économie nationale et la promotion des échanges commerciaux, notamment dans le domaine de l'exportation.

Ce responsable a également souligné la détermination des Douanes algériennes à continuer à hisser le niveau de la formation pour faire face aux nouveaux défis, dans une conjoncture économique mondiale marquée par la concurrence et les risques pour l'économie nationale.

Pour sa part, le directeur de l'Ecole, le général inspecteur Mohamed Daif, a souligné, dans une allocution prononcée à cette occasion, que la promotion sortante a bénéficié d'une formation spécialisée comprenant un programme théorique et une formation paramilitaire tout au long de la période de formation, ainsi qu'un stage pratique de 70 jours au niveau des services extérieurs des Douanes afin d'approfondir les connaissances théoriques reçues à l'Ecole.

Il a également souligné que l'adoption du nouveau système informatique dans ce corps constitué a contribué à élever le niveau de professionnalisme et de préparation, notamment en ce qui concerne la numérisation de toutes les opérations douanières, y compris l'exportation et l'importation.

M. Daif a appelé, dans ce contexte, les sortants à accorder la plus grande attention à l'aspect professionnel et éthique en adhérant aux principes de citoyenneté et d'éthique professionnelle, et en préservant, lors de l’exercice de leurs fonctions, les droits des citoyens consacrés par la Constitution.

La nouvelle promotion a été baptisée du nom du défunt douanier Karim Cheriet, décédé le 8 juillet 2020 à l'âge de 48 ans, après une carrière honorable consacrée au service des Douanes algériennes, au cours de laquelle il a occupé plusieurs postes de responsabilité dont celui de sous-directeur régional chargé de la gestion des affaires administratives à la direction régionale des Douanes de Bechar, puis de sous-directeur de la gestion des moyens à la direction régionale d’Oran et, enfin, de sous-directeur de la gestion des moyens à la direction régionale de Laghouat, a-t-on indiqué.

La cérémonie de remise des diplômes, qui s'est déroulée en présence de membres des familles des diplômés et de cadres des Douanes, a donné lieu au passage en revue de la promotion par le directeur général, à la prestation de serment et à la remise des diplômes et des grades aux meilleurs élèves, avant que les élèves sortants n’exécutent un défilé aux côtés du personnel pédagogique de l’Ecole.

La famille du douanier disparu, du nom duquel la promotion a été baptisée, a été honorée en clôture de la cérémonie.