Respirer un air pollué dès leur plus jeune âge ferait prendre davantage de poids aux enfants. C'est ce qu'ont découvert des chercheurs américains, qui suggèrent que le dioxyde de carbone à un rôle dans l'épidémie mondiale d'obésité infantile.

Du 30 octobre au 1er novembre se tenait la première conférence internationale sur ce sujet de la pollution atmosphérique. Un « appel à une action urgente » contre « le plus grand risque environnemental pour la santé », organisé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Et selon l'institution, 90 % des enfants dans le monde respirent un air de mauvaise qualité. Les taux de pollution seraient tels dans les villes d'Europe et du monde qu'ils seraient responsables de problèmes de santé physique et mentaux chez les plus jeunes. Et l'obésité en serait l'un d'entre eux.

UNE SURCHARGE PONDÉRALE LIÉE À L'AIR TOXIQUE

L'OMS s'est appuyée sur une étude de l'Université de Californie du Sud (États-Unis), publiée le 14 septembre 2018 dans la revue Environmental Health. Au total, 2 318 enfants y ont participé. Les résultats ont montré qu'à l'âge de 10 ans, les enfants fortement exposés au dioxyde d'azote - principalement émis par les moteurs diesel - au début de leur vie pesaient un kilo de plus que ceux exposés à de faibles niveaux. Pour être les plus précis possible, les chercheurs ont pris en compte d'autres facteurs, comme le sexe, l'éducation parentale, l'origine ethnique ou le régime alimentaire. Ils en ont finalement conclu qu'aucune de ces variantes ne pouvaient expliquer le lien entre obésité et pollution de l'air.

Ces recherches confirment des travaux antérieurs, qui avaient désigné cette pollution atmosphérique comme un facteur majeur de risque du développement du surpoids chez les plus jeunes. « Nous invitons les parents à savoir où leurs jeunes enfants passent leur temps, en particulier si ces zones sont situées à proximité de routes principales, a déclaré la directrice de l'étude Jeniffer Kim, citée par The Guardian. La première année de la vie est une période de développement rapide de divers systèmes dans le corps [et] peut stimuler le développement futur du corps. » À mesure que la recherche révèle les dommages à longs termes, l'impact de l'air toxique sur la santé des enfants inquiète. La pollution est déjà associée aux malformations congénitales ou aux morts prématurés. Des particules inhalées par la femme enceinte ont même été retrouvées dans le placenta.