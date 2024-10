Un nouveau rapport britannique met en évidence le fait que 6 publicités alimentaires sur 10, pendant des émissions de télévision familiales, encouragent à la consommation de produits souvent trop gras, trop sucrés ou trop salés.

Commandée par l'Obesity Health Alliance en Angleterre, l'Université de Liverpool a réalisé une enquête sur les publicités alimentaires pendant les émissions de télévision familiale.

Les chercheurs ont examiné la publicité autour de 5 programmes télévisés, de différentes chaînes, destinés aux familles : The Voice, Ninja Warriors, Coronation Street, The Simpsons et Hollyoaks. Chacune de ces émissions est regardée par des milliers d'enfants.

Les scientifiques ont découvert que 59% des annonces portaient sur des produits gras, sucrés ou salés. Dans le pire des cas, les enfants ont été « bombardés » par 9 de ces publicités en seulement 30 minutes.

En comparaison, les fruits et légumes ont été promus dans seulement 1% des cas. Les publicités pour la restauration rapide et les plats à emporter étaient, quant à elles, près de trois fois plus courantes que tout autre type d'annonce de nourriture et de boissons.

ÉTENDRE LES RÉGLEMENTATIONS EXISTANTES

Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, la publicité des aliments et des boissons riches en graisses, sel ou sucre, est interdite au cours de programmes destinés aux enfants.

Des études antérieures montrent en effet que les publicités pour gâteaux, bonbons et autre fast-food, favorisent l'obésité infantile en modifiant les préférences alimentaires des enfants et en augmentant la consommation de ce type d'aliment.

Or, les programmes familiaux ne figurent pas dans cette réglementation. À la suite de cette étude, les auteurs aimeraient que la restriction déjà existante s'étende aux émissions diffusées après 21h. Selon eux, les marques de « junk food » ne devraient pas être autorisées à parrainer des émissions de télévision familiales.

En France, contrairement aux réglementations britanniques, il n'y a pas de suppression des publicités alimentaires pendant la diffusion des programmes jeunesse. Une nouvelle charte alimentaire a cependant été signée fin 2013.

À travers elle, 36 chaînes de télévision se sont engagées à financer et promouvoir des programmes encourageant une bonne alimentation et une activité physique.