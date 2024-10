Se lever plus tôt que tôt pour mieux profiter de la vie, vous aimeriez bien... Mais problème, vous, vous êtes plutôt couche-tard et adepte de la grasse matinée... Pas de panique, on vous donne toutes les astuces pour arriver à devenir matinal sans avoir trop mal.

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt », « À qui se lève le matin, la vie aide et prête main »... Ce n'est pas nouveau : se lever de bonne heure, c'est bien ! Mais, selon une récente tendance venue des États-Unis, se lever "plus tôt que tôt" serait encore mieux... Lancé par Hal Elrod, conseiller en développement personnel et auteur de Miracle Morning, ce mouvement est devenu un mode de vie qui s'est répandu dans de nombreux pays et a transformé des milliers de personnes en "morningophiles". Le succès réside dans la promesse de tout mieux réussir dans sa vie, d'être plus efficace, plus riche, plus heureux...

En laissant de côté la recherche de la performance, se lever plus tôt peut être un outil pour améliorer son bien-être" , explique Isalou Beaudet-Regen, auteure et entrepreneuse. En (ré)apprenant à s'occuper de soi, on retrouve un nouvel élan, plus d'estime et de confiance en soi.

POURQUOI SE LEVER PLUS TÔT ?

"Le but de cette démarche est de démarrer chaque journée en s'offrant un moment de plaisir à soi avant de la commencer avec les autres", indique notre expert. Un peu comme un "rendez-vous d'amour"quotidien avec soi-même pendant lequel on pourra réaliser tout ce qui nous ferait plaisir et qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas le temps, qu'on ne prend pas le temps, qu'on est fatiguée, qu'on remet toujours au lendemain... Se remettre au sport, apprendre l'italien, écrire un blog, essayer le yoga, s'initier à la méditation, se perfectionner en dessin ou tout bêtement ne rien faire... Quelles que soient les activités choisies, le but est de les transformer en habitudes qu'on va suivre chaque matin. Pour notre expert, "la routine, c'est notre boîte automatique, ça roule tout seul" !

QUEL IMPACT CELA A-T-IL SUR LE RESTE DE LA JOURNÉE ?

Même si on pense "ne pas être du matin" , on est plus frais et dispos physiquement et mentalement après une nuit de sommeil qu'après une journée de travail. Dans le cas où on décide d'inclure du sport dans sa routine matinale, on profitera de son effet tonifiant pour continuer sa journée alors que, pratiqué le soir, il risque de retarder l'endormissement.

De même, si la méditation, la lecture ou l'écriture évacuent le stress et stimulent les neurones, mieux vaut profiter de ces bienfaits tout au long de la journée, plutôt que pendant le sommeil. De plus, "le matin est un moment de calme, qui nous appartient et qu'on maîtrise complètement" , précise notre expert.

DONC ON DORT MOINS ?

Non, le but n'est pas de dormir moins, mais de se réveiller plus tôt que d'habitude. Pour respecter son temps de sommeil, il faut donc se coucher plus tôt le soir. Si on avance son réveil de 30 minutes ou 1 heure, il est naturel de s'endormir 30 minutes ou 1 heure plus tôt le soir. Autre option pour ne pas manquer de sommeil : faire des siestes. En semaine, on peut faire des minisiestes de 5 à 10 minutes (ne pas dépasser 20 minutes) sur son lieu de travail, dans sa voiture... Notre expert précise "qu'il n'est pas nécessaire de s'allonger et de s'endormir pour se reposer. La sieste consiste essentiellement en un repos du cerveau. Il suffit de fermer les yeux, de décontracter au maximum les muscles et de faire le vide dans son cerveau." 5 à 10 minutes de sieste nous apportent 1 à 2 deux heures d'énergie supplémentaires. Et le week-end, place aux siestes un peu plus longues ou crapuleuses (de 30 minutes à 1 h 30), qui permettent d'avoir son compte de sommeil, sans oublier leurs autres bienfaits !

5 ASTUCES POUR RÉUSSIR À (BIEN) SE RÉVEILLER

Même lorsqu'on est très motivée, se réveiller plus tôt peut être plus difficile certains matins que d'autres. Pour mettre toutes les chances de son côté et se lever du bon pied, voici quelques conseils.

Placer son réveil à l'autre bout de la chambre, le plus loin possible de son lit. Résultat : on est obligée de se lever et de mettre son corps en mouvement pour l'éteindre !

Se lever dès que le réveil sonne et s'interdire d'utiliser la touche « snooze », qui fait re-sonner l'engin quelques minutes plus tard. Penser qu'on « gagne » quelques minutes de sommeil supplémentaires est une fausse idée. Ces microréveils successifs fatiguent davantage.

Se fixer une heure de lever et s'y tenir. Évidemment, cela sous-entend de se coucher à heure fixe également. C'est aussi valable pour le week-end, même si on peut s'autoriser une grasse matinée (mais sans dépasser deux heures de sommeil en plus).

S'offrir (ou se faire offrir) un simulateur d'aube, qui aide à se réveiller en douceur et surtout au bon moment de son cycle de sommeil. Dès qu'on est debout, on file se brosser les dents et/ou s'asperger le visage d'eau froide (ou tiède).

Effet stimulant immédiat garanti ! Puis sans attendre, on boit un grand verre d'eau (avec un peu de jus de citron pour un effet détox) afin de réhydrater son corps et de l'aider à se réveiller.

QUE FAIRE SI ON N'ARRIVE PAS À S'ENDORMIR PLUS TÔT ?

Même si on a décidé de devenir une "morningophile", les premiers temps, on a quelquefois du mal à s'endormir plus tôt que d'ordinaire. Sans répertorier tous les conseils pour favoriser l'endormissement, il existe quelques astuces qui aident à tomber dans les bras de Morphée : dîner léger et pas trop tard, arrêter les écrans lumineux une heure au moins avant de se coucher, tamiser les lumières, diminuer la température de la chambre...

En cas de problème d'endormissement, Isalou Beaudet-Regen suggère qu' "entendre une voix qui nous parle, un peu comme la petite histoire qu'on nous racontait enfant, peut nous aider à nous endormir" : on peut écouter un podcast sur Internet, un CD de relaxation ou de sophrologie...

DE QUELLE FAÇON DÉFINIR SES OBJECTIFS ?

Pour y arriver, notre expert conseille de définir un but général, puis de l'affiner en "creusant". S'il s'agit de se sentir mieux dans son corps, on commence par noter les moyens d'y arriver : faire du sport, manger plus équilibré, se reposer... Puis on affine : faire du sport, OK, mais lequel ? Se reposer, d'accord, mais comment faire si on se lève plus tôt ? Comment réussir à mieux manger ? Puis on continue de creuser...

Pour le repos, pourquoi ne pas se tourner vers la méditation ou la relaxation qui permettent de retrouver beaucoup d'énergie en peu de temps ? Pour manger plus équilibré, on peut consacrer 10 ou 15 minutes de son heure matinale à la préparation d'un repas sain qu'on apporte sur son lieu de travail.

COMMENT RESTER MOTIVÉE ?

Grâce à la volonté. Et, bonne nouvelle, tout comme les muscles ou la mémoire, la volonté, ça se cultive !

Plus on la travaille, plus elle se développe. Pour notre expert, "il est important de garder ce mécanisme en tête et de s'y raccrocher dans les moments où l'on manque d'entrain". Autre option : tenir un journal de bord dans lequel on note tous ses progrès. Cela paraît tout simple, mais visualiser son évolution et ses progrès sur papier les rend beaucoup plus concrets, et quelle meilleure source de motivation que de constater qu'on se rapproche de ses objectifs ? Enfin, des communautés de "morningophiles" existent sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram...), où l'on peut échanger conseils, astuces et témoignages.

Un vrai coup de pouce pour rester motivée !

EST-IL FACILE DE TENIR LE CAP SUR LA DURÉE ?

Pour réussir à se lever plus tôt, il est important de savoir pour quelle(s) raison(s) on le fait ! Pour cela, on doit vraiment prendre le temps de définir ses objectifs de la façon la plus précise possible. "Le cerveau déteste le brouillard , explique Isalou Beaudet-Regen. Et plus nos buts sont vagues, moins on a de chances de s'en rapprocher."

Elle conseille donc d'élaborer ses objectifs en gardant à l'esprit qu'ils doivent être :

précis : spécifiques, clairs, concrets

mesurables : on doit pouvoir les évaluer, savoir si on les a atteints

accessibles : ils doivent donc être réalistes et raisonnables

définis dans le temps : avec une durée, un délai, une fréquence

planifiés : on doit les programmer et les noter dans son agenda

enthousiastes et positifs : pour pouvoir rester motivée et les atteindre... avec le sourire.