Le taux de chômage au Canada a reculé à 6,5% en septembre, la première baisse depuis janvier, après avoir atteint un sommet le mois précédent, selon des données officielles.

Au total, 47.000 emplois ont été créés en septembre "après avoir peu varié pendant quatre mois consécutifs", principalement grâce aux jeunes de 15 à 24 ans et aux femmes âgés de 25 à 54 ans dans le secteur privé, précise Statistique Canada.

"Une bonne progression de l'emploi ne changera pas notre avis selon lequel la banque centrale réduira son taux de 50 points de base dans le courant du mois", notent des analystes.

Ces données "ne modifient pas l'état d'un marché du travail qui s'est considérablement ralenti depuis que la Banque du Canada a commencé à relever ses taux d'intérêt", estiment-ils.

Des experts prédisent une nouvelle baisse du principal taux directeur le 23 octobre, mais d'un quart de point seulement.

Le nombre d'employés a essentiellement augmenté dans le secteur de l'information, la culture et les loisirs (+22.000, +2,6%), du commerce de gros et de détail (+22.000, +0,8%) et des services professionnels, scientifiques et techniques (+21.000, +1,1%).

En septembre, l'emploi à temps plein a connu "sa plus forte hausse depuis mai 2022" en progressant de 112.000 (+0,7%), précise l'agence fédérale.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 4,6% (+1,58 dollars canadiens (+1,05 euros) pour atteindre 35,59 dollars) en septembre par rapport à un an plus tôt tandis que le total des heures travaillées a diminué de 0,4% en septembre, mais il était en hausse de 1,2% sur un an.