Des pluies, parfois orageuses, affecteront à partir de dimanche soir, des wilayas du sud du pays, avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm, pouvant dépasser localement 40 mm, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de météorologie.

Placé en vigilance "Orange", ce BMS concerne la wilaya de Tindouf, et ce à partir de dimanche soir jusqu'à lundi à 18h00, ainsi que les wilayas de Béchar et Béni-Abbés, et ce lundi, de 03h00 à 23h00.