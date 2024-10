Inconfortables et même parfois douloureux, les ballonnements ne touchent pas seulement les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. On fait le point sur les causes les plus fréquentes qui font gonfler le ventre et gargouiller vos intestins.

Contrairement à une idée reçue, les ballonnements n'arrivent pas seulement après un repas de famille un peu trop copieux. Mais ce ventre qui gonfle est dû au fait que votre corps n'arrive pas à décomposer correctement la nourriture que vous avez avalée. Cela crée alors des gaz qui s'accumulent dans votre estomac et dans les intestins, et qui transforment votre abdomen en ballon de baudruche.

Ce type de gêne abdominale, qui touche deux fois plus de femmes que d'hommes, peut surgir à tout moment et parfois durer des heures, sans qu'aucun médicament anti-acide ne parvienne à vous soulager. On fait le point sur ce qui peut provoquer ces douleurs abdominales.

Des ballonnements liés au stress

Lorsque le stress nous frappe durement, certains de nos organes réagissent en empêchant le sang de circuler librement dans la sphère digestive. Les conséquences se font alors sentir sur le transit, provoquant de la constipation, de la diarrhée ou des ballonnements.

Mais le stress n'est pas le seul coupable. En effet, lorsque nous sommes anxieux, nous avons la fâcheuse habitude de mâcher du chewing-gum ou de boire des sodas gazeux, ce qui ne fait qu'ajouter de l'air dans l'estomac. Cet effet collatéral ne peut que vous inciter à trouver le bon moyen pour combattre le stress autrement.

La déshydratation en cause

Tout comme le corps s'accroche à la graisse lorsqu'on se lance dans un régime draconien, il commence à retenir les fluides lorsqu'il est déshydraté. Et toute cette eau qui s'accumule dans le ventre provoque des ballonnements inconfortables. Donc, pour dégonfler, commencez par boire de l'eau ou des tisanes à base d'anis étoilé. Mais évitez les boissons gazeuses, ce qui ne ferait qu'aggraver votre problème et ne buvez pas avec une paille car vous risquez d'avaler de l'air en même temps que votre breuvage.

Une mauvaise alimentation qui ballonne

Ce ne sont pas les aliments trop riches en graisses mais les aliments à forte capacité fermentescible qui favorisent la production de gaz intestinaux. C'est le cas des haricots, des choux de Bruxelles (alors que le chou-fleur est un ami de vos intestins !), du céleri, des pruneaux, des bananes, du germe de blé.

Manger trop salé peut également provoquer de la rétention d'eau et vous donner le sentiment d'être gonflée. Enfin, si vous avez une alimentation riche en fibres mais que vous ne buvez pas assez, vous avez de grands risques d'irriter votre intestin.

Des médicaments qui irritent l'intestin

Dans la longue liste des effets indésirables possibles de chaque médicament, la constipation, la diarrhée et les troubles intestinaux sont souvent en première ligne. C'est notamment le cas pour tous les traitements qui contiennent du lactulose et du sorbitol ainsi que les anti-diabétiques à base d'acarbose (comme le Glucor).

Si vous n'avez d'autre choix que prendre ces traitements, vous pouvez soulager les ballonnements à l'aide des médecines douces.

Avec l'acupression : chaque jour, à l'aide du pouce et de l'index, appuyez sur l'angle que forment le pouce et l'index de l'autre main, pendant deux minutes.

Avec les huiles essentielles : préparez un mélange, à parts égales, d'huiles essentielles de carvi, de coriandre et de muscade. Avec une quinzaine de gouttes de ce mélange, frictionnez-vous l'abdomen, dans le sens des aiguilles d'une montre. Procédez ainsi après chaque repas, en cure de 3 semaines.