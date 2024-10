Les organisateurs des Jeux Olympiques d'hiver de 2026 ont annoncé jeudi dans un communiqué que la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan Cortina a été confiée à une agence spécialisée qui a notamment conçu les cérémonies d'ouverture du Mondial-2022 de football au Qatar et de l'Euro-2024 en Allemagne.

"Pour la première fois, la cérémonie d'ouverture sera +diffuse+, avec l'objectif d'impliquer le plus possible les vrais acteurs des Jeux olympiques et paralympiques", a indiqué Maria Laura Lascone, la directrice des cérémonies pour Milano Cortina 2026.

Le concept de "cérémonie diffuse" avait déjà été dévoilé cet été par le patron du comité d'organisation Andrea Varnier, sans donner plus de détails.

Comme les organisateurs ont privilégié des sites déjà existants, les JO-2026 (6-22 février 2026) auront lieu sur plusieurs sites distants de plusieurs dizaines, voire centaines, de kilomètres, les uns des autres, entre Milan (patinage artistique, hockey sur glace notamment), Cortina d'Ampezzo (ski alpin féminin, curling, bobsleigh), Bormio (ski alpin masculin, ski alpinisme), Livigno (snowboard, ski freestyle) ou encore Anterselva (biathlon).

Le comité d'organisation a par ailleurs annoncé que la cérémonie de clôture des JO-2026 aura lieu à Vérone, celles d'ouverture et de clôture des Jeux paralympiques (6-15 mars 2026) respectivement à Vérone et Cortina.