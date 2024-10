Quelque 893.000 personnes ont été affectées par les graves inondations au Soudan du Sud et plus de 241.000 personnes ont été déplacées par les intempéries, a annoncé jeudi le bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

"Les inondations continuent d'affecter et de déplacer la population dans tout le pays", a-t-il indiqué. "De fortes précipitations et des inondations ont rendu 15 routes principales impraticables, restreignant l'accès" aux habitants de ce pays parmi les plus pauvres au monde.

Selon l'Ocha, quelque 893.000 personnes ont été affectées par les inondations dans 42 comtés et dans la région administrative d'Abyei, une zone que revendiquent le Soudan et le Soudan du Sud.

Plus de 40% des personnes affectées vivent dans les Etats d'Unité et de Warrap, dans le nord, d'après la même source.

Les plus de 241.000 personnes déplacées "afin de trouver un abri plus en hauteur" proviennent de 16 comtés et de la région d'Abyei, a précisé l'Ocha.

Selon les organisations humanitaires, le Soudan du Sud fait face aux pires inondations qu'il ait jamais connues depuis des dizaines d'années.

La Banque mondiale indiquait le 1er octobre que les inondations aggravaient "une situation humanitaire déjà critique, marquée par une sévère insécurité alimentaire, un déclin économique, un conflit permanent, des épidémies, et les répercussions du conflit au Soudan".

La guerre au Soudan a entraîné le départ de plus de 797.000 personnes vers le Soudan du Sud, selon les chiffres de septembre de la Banque mondiale, dont 80% sont des Sud-Soudanais.