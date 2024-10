Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a donné jeudi à partir de Médéa, le coup d'envoi de la caravane de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus à l'occasion de la célébration d'"Octobre rose".

Le ministre a souligné, à l'occasion, l'importance de la prévention et du dépistage précoce de ces deux types de cancer très fréquents chez la femme, tout en rappelant les efforts déployés par les pouvoirs publics dans la prise en charge des personnes atteintes de ces pathologies.

M. Saihi a révélé que "pas moins de 11.000 fonctionnaires du secteur de la santé sont affectés à la lutte contre le cancer et que de nouveaux équipements de traitement du cancer, dont 68 accélérateurs, seront réceptionnés dans les mois à venir, pour une meilleure prise en charge des cancéreux".

Il a aussi fait part de la réception prochaine de 25 nouveaux Centres anti-cancer (CAC), entre ceux en cours de réalisation dans certaines wilayas ou devant être aménagés au sein des grands établissements hospitaliers dont la capacité dépasse les 240 lits. Ces futurs CAC viendront s'ajouter aux quatorze (14) déjà opérationnels à travers le pays.

Le ministre qui a inspecté le projet du CAC de la commune d'Ouzera, à Médéa, qui affiche un taux d'avancement de 82%, a annoncé la transformation de cette structure en centre hospitalo-universitaire (CHU) autonome spécialisé dans la formation, le traitement et la recherche sur le cancer.

A noter que la caravane de prévention et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus est composée de trois cliniques mobiles qui vont sillonner, dans un premier temps, les wilayas de Ain-Defla et Khenchela avant de marquer des haltes dans d'autres régions du pays, a expliqué le directeur général de la prévention au ministère de la santé, Dr. Djamel Fourar.

L'opération sera suivie par le lancement également de la première opération de dépistage du cancer du sein par téléradiologie, à partir de l'EPH Hakim Saâdane de la wilaya de Biskra en collaboration avec le Centre Pierre et Marie Curie. Cette technique assure une qualité de diagnostic très fiable et résout le problème de manque de radiologues dans certaines structures sanitaires, a souligné Dr. Fourar.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a abordé à l'occasion de cette visite la situation du paludisme, annonçant la "maitrise totale" des foyers enregistrés dans des régions du sud du pays et qu'un nombre "très limité" de nouveaux cas a été signalé et pris en charge grâce aux moyens déployés et la mobilisation du personnel du secteur de la santé.

"Il ne reste que deux ou trois cas signalés et qui ont été aussitôt pris en charge" a-t-il dit, relevant que ces maladies sont "venues de l'extérieur de nos frontières" et que "la diphtérie a été totalement éradiquée du pays depuis plusieurs années".

M. Saihi a aussi révélé que 3.248 cas de paludisme et de diphtérie ont été dénombrés dans des régions du sud, et que 2.890 cas sont totalement guéris et d'autres sont pris en charge dans les structures sanitaires locales.

Plus de 2.200 ressortissants étrangers atteints de ces maladies ont été pris en charge par le secteur de la santé, et "des quantités importantes" de sérum, de vaccins et de médicaments ont été acheminées vers ces régions dans le cadre de cette prise en charge, a conclu le ministre.