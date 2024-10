Algérie Télécom (AT) a annoncé, mercredi dans un communiqué, avoir remporté, le prix "Giga City Excellence" lors du "Broadband Development Congress", tenu à Paris, et ce, pour son service Idoom Fibre. "Algérie Télécom est fière d'annoncer qu'elle a remporté le prix +Giga City Excellence+ lors du Broadband Development Congress, qui s'est tenu à Paris le 8 octobre 2024", indique le communiqué, précisant que "cette distinction, décernée par un jury d'experts internationaux souligne l'engagement d'Algérie Télécom envers l'innovation et l'excellence dans le secteur des télécommunications".

Algérie Télécom a été "reconnue pour son service Idoom Fibre, qui compte actuellement près de 1,5 million de clients. Cette réalisation témoigne de l'efficacité et de la qualité des services offerts par l'entreprise, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché", relève la même source. Cette réalisation témoigne "non seulement de l'efficacité et de la fiabilité des services proposés, mais également du rôle prépondérant d'Algérie Télécom en tant que leader sur le marché des télécommunications en Algérie et en Afrique", note le communiqué, soulignant qu'Algérie Télécom "s'engage à poursuivre son développement et à répondre aux besoins croissants en connectivité, tout en continuant à innover et à améliorer ses services".