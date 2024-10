Le parachèvement du processus d'édification de l'Algérie nouvelle en vue de concrétiser le projet de renaissance du pays après la réélection de M. Abdelmadjid Tebboune président de la République pour un second mandat, est une noble aspiration qui bénéficie du soutien et de l'appui de "tous les Algériens sincères, conscients de l'ampleur des défis qui se profilent dans notre espace régional et international", écrit la revue El Djeïch dans son numéro du mois d'octobre en cours.

"Après que le peuple algérien lui a renouvelé sa confiance en le réélisant à la magistrature suprême, Monsieur Abdelmadjid Tebboune a entamé son second mandat, investi d'une lourde responsabilité, celle du parachèvement du processus d'édification de l'Algérie nouvelle et de la concrétisation du projet de renaissance de notre pays. Une noble aspiration qui bénéficie du soutien et de l'appui de tous les Algériens sincères, conscients de l'ampleur des défis qui se profilent dans notre espace régional et international", note la revue dans son éditorial intitulé "Renforcer le capital acquis".

La revue rappelle, à cet égard, les propos du président de la République qui a souligné qu'il "continuera d'assumer cette responsabilité par fidélité à la confiance du peuple et par loyauté envers la Patrie, d'autant qu'elle intervient dans une conjoncture délicate marquée par des défis aux niveaux intérieur, régional et international", qui exigent "davantage de mobilisation des énergies et des capacités pour ajouter d'autres réalisations et acquis à ceux tangibles et indéniables concrétisés durant le précédent mandat. Des réalisations et des acquis clairs que ne saurait cacher tout déni, ni tout dénigrement ne saurait voiler".

El Djeïch souligne que le président de la République procédera à "un dialogue national ouvert pour planifier le chemin que prendra notre pays pour asseoir une démocratie véritable".

"Le deuxième mandat ouvrira également une nouvelle phase, celle du renforcement du capital réalisations économiques, sociales et diplomatiques importantes ayant marqué la précédente législature, en dépit des circonstances exceptionnelles qui ont caractérisé son entame. Mandat au cours duquel de nombreux projets nationaux vitaux ont été réalisés, sans oublier les divers chantiers ouverts dans nombre de domaines", relève la même source.

Pour El Djeïch, "cette nouvelle étape, avec tous les enjeux et défis dont elle est porteuse, exige la solidarité de tous les Algériens ainsi que la conjugaison des efforts de tous les secteurs et institutions de l'Etat, y compris l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, qui continue d'accomplir ses missions constitutionnelles en toute détermination et rigueur".

"En cela, elle reste vigilante, prête à relever tous les défis et à faire face à toute menace de quelque nature et origine qu'elle soit, renforçant sa disponibilité opérationnelle à travers une préparation au combat continue et adaptée aux différentes évolutions", ajoute El Djeïch.

La revue affirme, par ailleurs, que l'Algérie "se présente aujourd'hui comme un exemple de sécurité, de stabilité et de quiétude, malgré toutes les tentatives désespérées et vaines dont elle est la cible et ce, grâce au haut niveau de conscience du peuple, toutes catégories confondues, et sa cohésion avec les institutions de son Etat et son Armée nationale populaire".

"Cette cohésion, qui a été à la base du succès de la plus grande révolution du 20e siècle, notre glorieuse Révolution libératrice dont nous nous préparons à célébrer le 70e anniversaire de son déclenchement, restera à jamais le catalyseur de la sécurité de l'Algérie forte, développée, sûre et stable", conclut El Djeïch dans son éditorial.