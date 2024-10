le Directeur général du trésor et de la comptabilité au ministère des Finances, Hadj Mohamed Sebaa, a affirmé mardi à Alger, que la feuille de route nationale de numérisation des systèmes de payement et des services financiers, en cours de réalisation, comprenait au moins 50 mesures, affirmant que cette feuille de route supervisée par le ministère des Finances se concrétisait sur le terrain de "manière tangible".

Intervenant lors des travaux d'une Conférence internationale de haut niveau sur les paiements numériques en Algérie, M. Sebaa a précisé que cette feuille de route s'articulait autour de "cinq (5) principaux points prévoyant près de 50 mesures pratiques et tangibles", précisant que le premier point concernait "l'adaptation du cadre réglementaire et de contrôle en Algérie aux opérations du e-paiement".

Il s'agit également de numériser les services financiers, de moderniser l'infrastructure de paiement et les flux financiers importants, outre la création de nouvelles techniques de payement et la diversification des méthodes de diffusion de la culture financière dans la société, a affirmé le même responsable.

Ce programme fait l'objet d'un "suivi quotidien" par un groupe de travail en vue de la mise en œuvre effective de ces mesures pour davantage d'efficacité en matière de réalisation des objectifs de la feuille de route.

Pour rappel, le secteur des Finances avait lancé une opération globale de transition numérique ayant permis la numérisation du secteur financier, tous organes confondus, à travers, notamment, la réalisation, par le ministère des Finances, d'un centre de données à même d'héberger l'ensemble des systèmes informatiques de la tutelle et de numériser les activités de la

Direction générale du domaine national (DGDN), en plus de la concrétisation du principe de l'administration fiscale électronique.

Aussi, la numérisation du secteur a permis à la Direction générale des Douanes algériennes (DGD) de se doter d'un data-center hébergeant un système d'information permettant la digitalisation de toutes les procédures douanières.

Le même responsable central a, par ailleurs, souligné l'importance de cette conférence, organisée dans le cadre d'un partenariat entre le ministère des Finances, la Banque d'Algérie (BA) et le Fonds Monétaire Arabe (FMA), ajoutant que l'objectif de cette rencontre était le renforcement du partenariat avec les organisations internationales et arabes, l'examen des questions liées au secteur financier, et l'échange de vues et d'expertises, mais aussi pour s'enquérir des derniers développements dans les domaines du e-banking, de la e-finance et de la e-assurance.

Les participants à cette rencontre de deux jours aborderont plusieurs thèmes dont l'innovation financière, les services financiers, les services bancaires ouverts et les fournisseurs des services de paiement et les systèmes de paiements instantanés.

Placée sous le thème "avancer vers un avenir sans numéraire", la Conférence internationale de haut niveau verra la participation d'experts algériens et étrangers dans le domaine des finances numériques et des technologies de l'information et de l'économie ainsi que des représentants de différents départements ministériels, banques, compagnies d'assurance et institutions financières.