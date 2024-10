Des "quantités considérables" de vaccins et de sérums ont été envoyées, mardi depuis Alger, aux wilayas du Sud ayant enregistré des cas de paludisme et de diphtérie, a indiqué un communiqué du ministère de la Santé, ajoutant qu'un autre lot d'équipements médicaux sera envoyé mercredi afin d'assurer une prise en charge optimale des patients.

"Suite aux conclusions du Conseil des ministres du 6 octobre, et en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune données lors de cette réunion, et dans le cadre du renforcement des structures de santé au niveau des wilayas du Sud ayant enregistré des cas de diphtérie et de paludisme, des quantités considérables de vaccins et de sérums ont été envoyées, mardi matin, à Tamanrasset et In Guezzam. Il s'agit de 21.000 doses de vaccins et 330 doses de sérums anti-diphtériques", a précisé le communiqué du ministère de la Santé.

Dans le même contexte, "des équipements médicaux seront envoyés, mercredi, aux wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam", ajoute le communiqué du ministère qui rappelle que cette opération a pour objectif de "garantir aux patients une meilleure prise en charge et d'assurer aux staffs médicaux et paramédicaux mobilisés dans les structures sanitaires de ces wilayas et des régions limitrophes les outils nécessaires facilitant leur mission".

Quant aux équipements, le ministère a fait état de "35 lits équipés et 30 concentrateurs d'oxygène et bien d'autres fournitures", a conclu le communiqué.