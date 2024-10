En plus de soutenir nos dents et de protéger les os de notre mâchoire, les gencives embellissent notre sourire... à condition d'être saines! Nos conseils pour les conserver en bonne santé.

JE LES ENTRETIENS

Outre se brosser les dents correctement (toujours de la gencive vers la dent) deux fois par jour au minimum et peaufiner le nettoyage avec du fil ou des brossettes interdentaires, on ne déroge pas au détartrage effectué par un spécialiste (la Sécurité sociale en rembourse deux par an). Les brosses à dents électriques seraient plus efficaces pour éliminer la plaque dentaire et prévenir les gingivites. Elles proposent généralement plusieurs modes de brossage ce qui permet de nettoyer tout en douceur les gencives, même les plus sensibles.

J'ÉVITE CE QUI PEUT LES IRRITER

On limite le sucre, dont la dégradation crée une acidité qui entretient la plaque dentaire et favorise l'inflammation des gencives.

On fuit le tabac, deuxième facteur de risque de développement de maladies parodontales ou gingivales. Si on ne parvient pas à arrêter de fumer, on est encore plus vigilant sur l'hygiène buccale et le détartrage régulier.

Idem pour l'alcool qui, comme la cigarette, modifie l'équilibre de la flore buccale et assèche la bouche, accentuant la formation de plaque dentaire et, par conséquent, l'inflammation des gencives.

En cas de saignement, de gonflement ou de changement de couleur des gencives, on file chez le dentiste.

J'ADOPTE LES BONS RÉFLEXES APRÈS LES REPAS

Lorsqu'on ne peut pas se brosser les dents après un repas (déjeuner au restaurant, dîner chez des amis...), on se rince la bouche avec de l'eau. On peut également mâcher un chewing-gum sans sucre, la mastication aidant à sécréter de la salive (qui neutralise l'acidité buccale) et à renforcer les gencives. Autre geste à pratiquer facilement à tout moment: se masser les gencives avec la langue, en la passant devant et derrière les dents, sur les gencives et même sur le palais, pendant environ 1 minute.

JE LES CHOUCHOUTE

Pourquoi ne pas essayer le bain de bouche quotidien à l'huile de sésame ? Issue de la médecine ayurvedique traditionnelle, cette technique assainit la bouche tout en renforçant les dents et les gencives. Elle aiderait même à blanchir les dents! Le matin, avant le brossage, on se gargarise la bouche avec une cuillerée à soupe (ou à café les premiers temps) d'huile de sésame bio et on la fait circuler entre les dents pen-dant 10 à 15 minutes (on peut commencer par 5 minutes et augmenter au fur et à mesure). Ensuite, on recrache l'huile (qui a alors, normalement, une texture un peu laiteuse) avant de se rincer la bouche.