Chacun sait que, pour éviter les caries, il vaut mieux oublier les sucreries. En revanche, il y a quelques aliments amis de vos dents que vous pouvez ajouter sans hésiter à vos menus quotidiens. Découvrez-les en images.

Même si cela ne remplacera jamais un bon brossage de dents, croquer dans une pomme permet de faire un petit nettoyage de la surface des dents et ainsi de limiter la formation de caries. Et après le repas, manger une pomme entraîne une salivation qui lutte contre l’acidité et l’activité bactérienne. Mais pour conserver des dents saines et sans caries on pense aussi à d'autres aliments, présentés dans ce diaporama.

Attention aux infections

Une carie ou une infection dentaire laissent passer dans le sang des bactéries qui peuvent se fixer sur un endroit fragile comme un tendon ou un muscle lésé. Même une carie peut alors entraîner une inflammation susceptible de se propager dans l'organisme.

1/6 - LES POMMES. Une pomme par jour peut éloigner la...fraise du dentiste pour toujours ! Croquer dans une pomme aide la salive à nettoyer les dents et les flavonoïdes présents dans la pomme empêchent la prolifération des bactéries présentes dans la bouche.

En outre, la peau et la pulpe de la pomme concentrent beaucoup de vitamine C. Or, étude menée aux Etats-Unis a démontré que les personnes qui consomment au moins 180 mg de vitamine C chaque jour ont 25% de risques en moins de souffrir de maladies dentaires que les personnes qui en consomment moins de 60 mg.

2/6 - LE THE. Le thé vert et le thé noir sont excellents pour lutter naturellement contre les caries. En effet, les catéchines présentes dans le thé empêchent la plaque dentaire d’adhérer à l’émail des dents et donc aux bactéries de s’accrocher.

En outre, le thé est riche en fluor, dont l’effet bénéfique sur l’émail des dents n’est plus à démontrer. Mais pour un véritable effet anti-carie, il est conseillé de boire votre thé sans sucre et sans édulcorant, bien sûr !

3/6 - LE CACAO. Qu’est-ce que le thé et le cacao ont en commun ? Les polyphénols ! Ces molécules antioxydantes qui suscitent beaucoup d’intérêt dans la prévention du cancer ou des maladies cardio-vasculaires, jouent également un rôle dans la prévention des caries. Les polyphénols du cacao font un effet barrière contre les attaques acides de certaines bactéries (plus particulièrement les streptocoques sanguini) présentes dans la flore buccale. Mais, soyons clair, on parle ici du cacao en poudre non sucré et non des barres chocolatées à base de cacao !

4/6 - LES CRANBERRIES. Ces petites baies rouges sont extrêmement riches en flavonoïdes, des anti-oxydants connus pour leur effet anti-microbien. Les flavonoïdes présents dans les fruits rouges empêchent les bactéries de se coller à la paroi dentaire de la même manière qu’ils empêchent les bactéries de se coller à la paroi de la vessie (empêchant ainsi les infections urinaires).

5/6 - LE LAIT FERMENTE. Le lait fermenté tout comme les yaourts natures maison (sans sucre et sans additifs) agissent sur les dents comme un dentifrice naturel qui empêcherait les bactéries de coller à l’émail.

Une étude américaine a montré que les adultes qui consommaient régulièrement des produits laitiers fermentés (yaourts, lait ribot, kéfir…)avaient une salive dont le pH était moins acide et largement au-dessous du seuil critique qui provoque la corrosion de l’émail.

En outre, le yaourt est riche en calcium et en phosphore, deux minéraux qui aident à reminéraliser les dents.

6/6 - LE FROMAGE. Outre le fait que les dents ont besoin de calcium pour être protégées et rester solidement ancrées, le fromage contient de la caséine, une protéine qui booste le calcium dans la reminéralisation de l’émail des dents. Pas besoin de vous ruer sur le plateau de fromages : en consommer une petite part de 5 g est suffisante pour améliorer la santé des dents.