Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé, mardi à Alger, une réunion technique consacrée principalement à l'opération de distribution de logements, prévue le 1er novembre prochain, à l' occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, toutes formules confondues, en examinant les mesures prises pour assurer les assiettes nécessaires à la réalisation des logements du programme "AADL 3", indique un communiqué du ministère.

L'accent a été mis en particulier sur "la formule des logements publics locatifs dont la distribution est prévue le 1er novembre prochain, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution" ajoute la même source, indiquant que "pour les autres "Formules de logement, les travaux se poursuivent pour déterminer le nombre définitif des logements à distribuer à travers l'ensemble du territoire national".

La wilaya d'Oran bénéficiera d'un quota de 1597 logements publics locatifs, outre 900 unités de ces logements à Tissemsilt et 1000 autres logements à Ouargla.

A cet égard, le ministre a affirmé que « le secteur se prépare à un rendez-vous important à l'occasion du 70e anniversaire de la Révolution et veille à commémorer ces événements en apportant de la joie à des centaines de milliers de familles algériennes en leur attributant des logements décents, toutes formules confondues, et des aides financières aux habitants des zones rurales et des villages".

Cette réunion s'est tenue en présence du secrétaire général, de l'inspecteur général et du directeur général du logement, du directeur général de l'urbanisme et de l'architecture au ministère, ainsi que du directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL) et du directeur général du Groupement d'intérêt économique (GIE) des bureaux de promotion et de gestion immobilières et de l'agence AADL.

Ont également participé à cette réunion, les directeurs du logement, les directeurs de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, ainsi que les directeurs des offices de promotion et de gestion immobilières de 16 wilayas (Chlef, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Oran, El Oued, Ain Témouchent, Relizane, Laghouat, Tiaret, Saïda, Mascara, El Bayadh, Tissemsilt, El M'Ghair et Ouargla), selon le communiqué.

Lors de cette réunion, il a également été question de l'évaluation de l'opération de distribution des logements du 5 juillet dernier, avec 251.890 unités distribuées à travers tout le territoire national, selon la même source, ajoutant que la réunion a été l 'occasion de "faire le point sur les préparatifs en prévision du lancement du programme annoncé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la réalisation de 2 millions de logements".

Une présentation a également été donnée sur la disponibilité des assiettes foncières dédiées au programme "AADL 3" et à d'autres programmes dans les 16 wilayas représentées lors de cette réunion, ajoute le document.

La superficie des assiettes foncières disponibles jusqu'à présent s'élève à 8.558 hectares dans ces wilayas, "ce qui reflète la mobilisation des services, en coordination avec messieurs les walis, incluant le ministre a précisé ses remerciements ainsi qu'aux directeurs de l 'urbanisme, de l'architecture et de la construction à travers le pays.

Le ministre a, à ce propos, ordonné au directeur général de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction de dépêche des directeurs du ministère pour inspecter toutes les assiettes foncières en vue d'assurer une planification urbaine harmonieuse et durable avec une perspective d'avenir et une architecture moderne.