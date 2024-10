Le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, a présidé, lundi à Alger, une séance de travail consacrée à la présentation du projet "Algerian Media Gateway" et du site web du Centre national de documentation, de presse, d'image, d'information (CNDPI), indique un communiqué du ministère.

La réunion tenue au siège du ministère de la Communication en présence des cadres de la tutelle et d'ingénieurs des établissements sous-tutelle, a été consacrée à la présentation du projet "Algerian Media Gateway" et du site web du CNDPI, précise la même source.

Ces deux projets, ajoute le communiqué, interviennent "en application des deux instructions 35 et 45 du Président de la République relatives à la numérisation, données respectivement lors des réunions du Conseil des ministres du 20 mars 2023 et du 18 février 2024".

A noter que Algerian Media Gateway constituera "une fenêtre permettant à toute personne, où qu'elle se trouve, d'accéder à tous les sites des institutions médiatiques algériennes, publiques et privées".

Par ailleurs, le nouveau site web du CNDPI, permettra à ses internautes de découvrir le centre et les services qu'il offre, notamment les arts graphiques, la restauration d'archives, la reliure de livres et d'ouvrages, la vente de photos historiques, l'organisation d'expositions photographiques, la couverture de conférences et de manifestations, et la conception infographique".

"Le projet Algerian Media Gateway et le site web du CNDPI seront présentés à la presse nationale le 22 octobre 2024 à l'occasion de la Journée nationale de la presse", ajoute la même source.