La direction générale de la Protection civile (DGPC) a lancé, mardi, une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les risques liés à la saison hivernale, sous le slogan "Se chauffer en toute sécurité, un hiver sans accidents", indique un communiqué de la DGPC.

Plusieurs activités sont programmées lors de cette campagne lancée mardi depuis la wilaya de Tiaret, dont l'organisation de Journées de portes ouvertes, des caravanes locales qui sillonneront les différents sites urbains alimentés récemment en gaz naturel, le contrôle et la vérification des dispositifs de chauffage et les conduites, ainsi que le renforcement des actions de sensibilisations dans les établissements d'enseignement des différents cycles, les mosquées, les centres de formation professionnel et les universités.

La campagne comprend également l'organisation d'émissions radiophoniques et télévisées, ainsi que la diffusion des spots de sensibilisation notamment dans les réseaux sociaux, ajoute le communiqué.

A travers sa stratégie, la Protection civile compte inclure une "culture préventive" au profit des citoyens par "la mise en application d'un programme de sensibilisation et de prévention variées", en coordination notamment avec les Directions de santé, de commerce, d'éducation nationale et des Affaires religieuses, ainsi que les universités, Naftal, Sonelgaz, et les acteurs de la société civile ainsi que l'Organisation algérienne de protection et d'orientation des consommateurs et de son environnement (APOCE).