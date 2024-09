L'établissement s'est fait une notoriété à l'échelle nationale, voire même internationale, l'Hôpital Privé Chahids Mahmoudi (HCM), sis à Tizi Ouzou, ne cesse de se développer en s'adaptant continuellement aux techniques de soins les plus modernes. Parmi les principales spécialités assurées au sein de cet établissement, on note celle de l'urologie, dont HCM a adopté, pour soigner la prostate, entre autres, de nouvelles mesures susceptibles de développer des soins en fonction de l'évaluation initiale de l' état de santé des patients. Ledit établissement hospitalier privé met en avant une certaine méthode récente dans le cadre pour effectuer l'examen diagnostique. Il s'agit, en outre, de la biopsie ciblée. Dans ce processus de prise en charge des patients, il y a toute une armada de spécialistes et d'experts qui interviennent pour assurer aux malades une prise en charge multidisciplinaire et innovante. Le service d'urologie de L'hôpital Chahids Mahmoudi est reconnu comme un centre de pointe en matière d'expertise chirurgicale, notamment pour le traitement du cancer de la prostate, calculs rénaux, l'impuissance sexuelle avec lancement de la prothèse pénienne, grâce à un label de qualité délivré par un organisme externe. Il offre aux patients et patients des soins du plus haut niveau, et collabore étroitement avec les spécialistes en anesthésie, néphrologie, radiologie, chirugie viserale, transplantation, oncologie et radio-oncologie,

le service L'urologie, service discipline médicale axé sur le diagnostic et le traitement des pathologies des voies urinaires et des organes reproducteurs masculins, connaît de nombreuses avancées technologiques. Ces innovations apportent des améliorations significatives dans la qualité des soins, la précision des diagnostics et l'efficacité des traitements. Mais qu'en est-il des nouvelles technologies disponibles en Algérie. Les récentes avancées dans l'urologie comprennent des outils de diagnostic, tels que les systèmes d'imagerie haute résolution et les techniques de diagnostic par imagerie fonctionnelle. Les équipements de télémédecine permettent désormais des consultations et des suivis à distance, facilitant l'accès aux soins pour les patients situés dans des régions éloignées. La chirurgie robotique, notamment les systèmes de chirurgie assistée par robot, offre des options moins invasives et une précision accrue lors des interventions chirurgicales complexes. En Algérie, le secteur de l'urologie bénéficie également de ces innovations, bien que leur adoption puisse varier selon les établissements de santé. Des initiatives sont en cours pour intégrer ces nouvelles technologies dans les hôpitaux et cliniques du pays, avec des efforts pour les anciens professionnels de santé à leur utilisation. Les avancées que les techniques de traitement au laser pour les calculs rénaux et les nouvelles approches pour traiter les troubles de la prostate contribuent à améliorer les soins urologiques en Algérie. Par ailleurs Dr Takfarinas Ben Amara déclare nous disposons d'une expérience cumulée de plus de 5 ans et des technologies les plus avancées du marché afin de réaliser toutes les procédures chirurgicales: chirurgie robotique, laparoscopie, endo-urologie et techniques diagnostiques d'avant- garde, entre autres. Dans notre conception de l'exercice de la médecine, nous mettons l'accent sur l'aspect humain en lien avec l'aspect scientifique, car nous considérons qu'ils sont tous deux indispensables dans l'activité clinique quotidienne.

L'Activité du Service d'Urologie à l'Hôpital Chahids Mahmoudi : Une Excellence Médicale au Service des Patients L'hôpital privé Chahids Mahmoudi, situé à Tizouzou, est un établissement émergent dans le domaine de l'urologie, une spécialité médico-chirurgicale qui prend en charge un large éventail de maladies. Depuis presque quatre ans, le service d'urologie de notre hôpital, sous la direction d'une équipe polyvalente, a su se distinguer par une prise en charge complète et rigoureuse, respectant les recommandations internationales les plus récentes.

•Qu'est-ce que l'urologie ?

L’urologie est une spécialité médicale qui traite les maladies des voies urinaires chez l’homme et la femme, ainsi que les affections du système génital masculin. C'est une spécialité ouverte et pluridisciplinaire, qui allie des approches médicales et chirurgicales pour offrir aux patients des soins personnalisés et de qualité.

•Les domaines principaux couverts par l’urologie incluent :

1. L’oncologie urologique : Notre service prend en charge les cancers du rein, de la vessie, de la prostate, des voies urinaires et du testicule. Nous offrons des solutions adaptées pour chaque type de tumeur, avec des techniques chirurgicales modernes et un suivi multidisciplinaire impliquant oncologues, radiologues et radiothérapeutes.

2. Les maladies lithiasiques: Grâce à des techniques comme l’urétéroscopie souple et le traitement au laser, nous traitons efficacement les calculs rénaux, vésicaux et urétéraux. Ces procédures sont peu invasives, offrant aux patients un rétablissement rapide.

3. L’andrologie et la fertilité: Nous gérons les problèmes d’infertilité masculine, d’impuissance et de dysfonction érectile. Nous sommes également reconnus pour l'implantation de prothèses péniennes, une solution efficace pour les hommes souffrant d'impuissance sévère.

4. Les infections urogénitales: Notre équipe traite toutes les infections urologiques chez l'homme, et travaille en étroite collaboration avec d’autres spécialistes pour garantir des soins optimaux.

• Une prise en charge multidisciplinaire et innovante

À l'hôpital Chahids Mahmoudi, nous mettons un point d'honneur à offrir à nos patients une prise en charge globale, multidisciplinaire et adaptée à leurs besoins spécifiques. Chaque patient bénéficie d’une discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), avec la collaboration de radiologues, d'oncologues, de radiothérapeutes, d'infectiologues et d'autres spécialistes, pour garantir une approche optimale et individualisée.

Nous suivons des protocoles rigoureux, basés sur des normes internationales, et utilisons les techniques les plus avancées dans la prise en charge des maladies urologiques. Cela nous permet d’être à la pointe, notamment dans le traitement du cancer de la prostate et des autres cancers urologiques, ainsi que dans la prise en charge de la lithiase et des troubles de la fonction érectile.

Notre engagement à innover et à proposer des traitements de pointe fait de notre service un centre très répondu et reconnu, non seulement pour les patients locaux, mais aussi à l'échelle nationale et continentale.

La Dysfonction Érectile : Comprendre et Traiter une Affection Courante

La dysfonction érectile, communément appelée impuissance, est un problème fréquent chez les hommes, surtout à partir d'un certain âge. Elle se manifeste par l'incapacité à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour avoir une relation sexuelle satisfaisante. Ce problème peut avoir un impact important sur la qualité de vie, mais il est aujourd'hui bien compris et peut être traité efficacement.

Quelles sont les causes de la dysfonction érectile ?

Les causes de la dysfonction érectile peuvent être multiples et souvent combinées. Elles incluent des facteurs physiques, psychologiques et hormonaux. Parmi les causes physiques, on retrouve des maladies comme le diabète, l’hypertension, et les maladies cardiovasculaires. Les interventions chirurgicales peuvent également être à l’origine de la dysfonction érectile, notamment après une prostatectomie (ablation de la prostate), une chirurgie pelvienne, ou après des traitements comme la radiothérapie pelvienne. Ces interventions peuvent affecter les nerfs et les vaisseaux sanguins qui sont essentiels au mécanisme de l'érection. De plus, des antécédents de priapisme (érection prolongée et douloureuse) peuvent également entraîner des complications. Enfin, le stress, l’anxiété, la dépression ou encore des troubles relationnels peuvent aussi contribuer à ce problème.

La prise en charge de la dysfonction érectile

Pendant des années, la prise en charge de la dysfonction érectile se faisait principalement par des traitements médicamenteux tels que les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (comme le Viagra ou le Cialis), ou parfois par des injections intracaverneuses. Pour certains patients, ces options sont suffisantes, mais pour d’autres, notamment lorsque ces traitements échouent ou ne sont plus efficaces, des solutions plus durables sont nécessaires.

L’impact sur la vie de couple et les mariages non consommés

La dysfonction érectile peut avoir des conséquences désastreuses sur la vie de couple. Beaucoup d'hommes souffrent en silence et évitent de consulter un médecin. Dans certains cas, la dysfonction érectile est à l'origine de ce qu'on appelle un "mariage non consommé", où le couple n'est pas capable d'avoir des rapports sexuels en raison de ce problème. Cela peut entraîner des tensions émotionnelles importantes, et empêcher certains hommes de se marier ou de mener une vie de couple normale.

Il est important de souligner qu'il existe des solutions efficaces. L'implantation d'une prothèse pénienne (PNEM) permet à ces hommes de retrouver une fonction érectile et de vivre une vie de couple épanouie. Il suffit souvent de se rapprocher d’un urologue, d’évaluer les options et, dans bien des cas, la mise en place d'un implant résout le problème, permettant aux hommes de mener une vie intime normale.

La surveillance active est une stratégie de gestion du cancer de la prostate à faible risque, destinée à éviter ou retarder un traitement immédiat tout en surveillant de près l'évolution du cancer. Cette approche est souvent utilisée pour les patients dont le cancer est localisé, peu agressif, et qui présente un faible risque d'évolution rapide.

1. Fonctionnement de la surveillance active

La surveillance active implique un suivi médical régulier, avec des tests et des examens périodiques pour détecter tout signe de progression du cancer. Cette approche permet de maintenir la qualité de vie du patient en évitant ou retardant les effets secondaires liés à des traitements plus agressifs (chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie) tout en surveillant de près le cancer.

Critères d'inclusion dans la surveillance active

Les patients candidats à la surveillance active répondent généralement à ces critères :

PSA bas : Un taux d'antigène prostatique spécifique (PSA) inférieur à 10 ng/mL.

Score de Gleason faible : Un score de Gleason de 6 (3+3), ce qui signifie que le cancer est considéré comme peu agressif.

- Cancer localisé : Le cancer est confiné à la prostate et n'a pas envahi les tissus adjacents ou les ganglions lymphatiques.

- Faible volume tumoral : Une petite quantité de cancer détectée dans un faible nombre de biopsies.

*Suivi régulier

Les patients en surveillance active subissent une série de tests réguliers pour suivre l'évolution du cancer :

- Dosage du PSA : Généralement tous les 3 à 6 mois pour surveiller toute élévation rapide des niveaux de PSA, ce qui pourrait indiquer une progression.

- Toucher rectal : Tous les 6 à 12 mois pour évaluer la taille et la texture de la prostate.

- Biopsies répétées : Effectuées généralement tous les 12 à 24 mois pour vérifier si le cancer devient plus agressif ou s'il se propage. Cela aide à détecter un changement dans le score de Gleason.

- IRM multiparamétrique : Parfois utilisée pour mieux évaluer la localisation et le volume du cancer et surveiller toute progression.

2. Avantages de la surveillance active

- Éviter les effets secondaires inutiles : La chirurgie et la radiothérapie peuvent entraîner des effets indésirables comme l'incontinence urinaire et la dysfonction érectile. La surveillance active permet d'éviter ces effets tant que le cancer reste stable.

- Préservation de la qualité de vie : Les patients peuvent continuer à mener une vie normale sans les complications d'un traitement agressif immédiat.

- Retardement du traitement : Certains hommes n'auront jamais besoin d'un traitement agressif si le cancer reste à faible risque, ce qui réduit considérablement les interventions inutiles.

3. Quand passer à un traitement plus agressif ?

Le passage à un traitement plus agressif (chirurgie ou radiothérapie) est envisagé si le cancer montre des signes de progression. Les principaux indicateurs qui pourraient justifier un changement de stratégie sont les suivants :

a. Élévation rapide du PSA

- Une augmentation rapide et continue des niveaux de PSA peut indiquer une progression du cancer, même si d'autres indicateurs restent stables. Un **doublement rapide du PSA** est souvent un signal d'alerte.

b. Changements dans les résultats de la biopsie

- Si une biopsie montre une augmentation du score de **Gleason** (par exemple, si un score de Gleason 3+3 passe à 3+4 ou 4+3), cela indique que le cancer devient plus agressif et pourrait nécessiter un traitement.

c. Progression clinique ou radiologique

- Si des examens physiques ou des imageries (IRM, échographie) montrent que le cancer s’étend au-delà de la prostate ou augmente en volume, une intervention pourrait être nécessaire.

d. Symptomatologie

- Le développement de symptômes urinaires ou d'autres signes cliniques indiquant une progression peut nécessiter de passer à un traitement plus radical.

e. Préférence du patient

- Certains patients peuvent choisir de passer à un traitement curatif après une période de surveillance active, même en l'absence de progression, en raison de l'anxiété ou d'un désir de traitement plus définitif.

4. Recommandations pour passer à un traitement plus agressif

Le passage à un traitement plus agressif est recommandé si :

- Les résultats de biopsie montrent un cancer plus agressif (score de Gleason ≥ 7).

- Le PSA augmente rapidement ou dépasse un certain seuil.

- Le cancer semble progresser cliniquement (croissance tumorale, extension locale).

- Le patient présente des symptômes indiquant que le cancer a un impact sur la qualité de vie.

- Le patient préfère un traitement curatif après une période d'observation.

Quelles sont les implications des variations génétiques dans le développement de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) ?

Comment ces variations influencent-elles la réponse au traitement ?

Les variations génétiques jouent un rôle de plus en plus reconnu dans le développement et la progression de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP). Ces variations influencent non seulement la susceptibilité individuelle à développer l'HBP, mais également la réponse des patients aux différents traitements. Voici un aperçu des principales implications des variations génétiques dans l'HBP :

1. Rôle des variations génétiques dans le développement de l’HBP

L'HBP est une maladie multifactorielle impliquant des facteurs environnementaux, hormonaux et génétiques. Plusieurs études ont montré que la susceptibilité à l'HBP pourrait être héritée, avec des **prédispositions génétiques** influençant la prolifération des cellules prostatiques et la croissance de la prostate.

a. Gènes liés à la régulation hormonale

- **Gène de la 5-alpha-réductase (SRD5A2)*: Ce gène code pour l’enzyme 5-alpha-réductase, responsable de la conversion de la testostérone en **dihydrotestostérone (DHT)**, une hormone qui stimule la croissance de la prostate. Certaines variations génétiques dans ce gène peuvent influencer l'activité de la DHT et augmenter le risque de développer l'HBP. Par exemple, une suractivité de la 5-alpha-réductase peut entraîner une stimulation excessive de la croissance prostatique.

b. Gènes impliqués dans la réponse inflammatoire

- L'inflammation chronique est un facteur clé dans la pathogenèse de l'HBP. Les variations dans certains gènes liés à la réponse immunitaire et à l’inflammation, comme les gènes codant pour les cytokines pro-inflammatoires (IL-6, IL-10), ont été associées à une plus grande susceptibilité à l’HBP. Ces gènes influencent l'environnement inflammatoire dans la prostate, ce qui peut contribuer à une prolifération cellulaire anormale et à la progression de la maladie.

c. Gènes de croissance cellulaire et apoptose

- Les facteurs de croissance et les mécanismes de régulation cellulaire jouent un rôle important dans l'HBP. Par exemple, des variations dans les gènes qui codent pour les facteurs de croissance, tels que le facteur de croissance épidermique (EGF) et le facteur de croissance des fibroblastes (FGF), peuvent favoriser une prolifération excessive des cellules stromales et épithéliales de la prostate, contribuant ainsi à l'élargissement de la glande.

- Par ailleurs, les gènes régulant l'apoptose (mort cellulaire programmée) peuvent également être impliqués. Des variations dans des gènes comme BCL-2, qui inhibe l'apoptose, peuvent empêcher la mort normale des cellules prostatiques, entraînant une accumulation cellulaire et une hypertrophie.

d. Polymorphismes génétiques

- Certaines études ont identifié des polymorphismes génétiques (variations dans un seul nucléotide ou SNPs) qui sont associés à un risque accru d’HBP. Par exemple, des polymorphismes dans les gènes régulant le métabolisme des androgènes, comme le gène AR (récepteur des androgènes), sont associés à une sensibilité accrue à la testostérone et à la DHT, contribuant à la croissance prostatique.

Conclusion

La surveillance active est une option efficace et sûre pour les hommes atteints d'un cancer de la prostate à faible risque, permettant de retarder ou d'éviter les effets secondaires des traitements agressifs. Cependant, une surveillance étroite est essentielle pour détecter toute progression du cancer, auquel cas un traitement curatif devient nécessaire. Les décisions doivent être personnalisées en fonction des résultats des tests et des préférences du patient.

Les avancées chirurgicales : Les prothèses PNEM

Il y a trois ans, à l'hôpital Chahids Mahmoudi de Tizouzou, nous avons été parmi les premiers en Algérie à introduire une solution innovante et efficace pour la prise en charge de la dysfonction érectile : la pose de prothèses péniennes (PNEM). Ces implants permettent aux patients souffrant de dysfonction érectile sévère de retrouver une vie sexuelle normale.

La prothèse pénienne est un dispositif médical implanté chirurgicalement dans le pénis. Elle existe sous plusieurs formes, mais la plus courante est la prothèse hydraulique, qui permet au patient de contrôler son érection à volonté. Cette solution est généralement proposée après l’échec des traitements médicamenteux ou lorsque la cause de la dysfonction érectile est d'origine physique irréversible.

Comment se déroule la pose des prothèses ?

L’intervention est réalisée sous anesthésie générale ou locale et dure généralement entre 60 et 90 minutes. Après l'opération, le patient est suivi de près et une période de réhabilitation est nécessaire avant de pouvoir utiliser la prothèse. Les résultats sont souvent très satisfaisants, avec un taux de satisfaction élevé chez les patients et leurs partenaires.

Le rôle de l'hôpital Chahis Mahmoudi dans la prise en charge

Nous sommes fiers à l'hôpital Shaheed Mahmoudi de pouvoir proposer cette solution moderne aux patients. La prise en charge des troubles de l’érection a évolué, et aujourd’hui, nous offrons un traitement personnalisé en fonction des besoins de chaque patient. L’avancée de la chirurgie des prothèses péniennes est un grand pas en avant, surtout dans un pays où ce type de solution n'était pas accessible il y a encore quelques années.

Conclusion

La dysfonction érectile n’est plus une fatalité. Grâce aux progrès de la médecine et de la chirurgie, notamment avec l'introduction des prothèses péniennes, les hommes peuvent aujourd’hui retrouver une vie sexuelle épanouie, même après des années de difficultés. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez de ce problème, n’hésitez pas à consulter un spécialiste pour discuter des options de traitement disponibles. Le simple fait de se rapprocher d’un médecin peut transformer une situation désespérante en une solution simple et efficace, permettant de mener une vie de couple tout à fait normale.

Traitement des pathologies urologiques

Notre urologue prend en charge toutes les pathologies urologiques (traitement médicale comme chirurgie urologique)

à savoir:

Les Uropathies mal-formatives

Les cancers urologiques Rein, Vessie, Prostate

Les problèmes génito-urinaires masculins et féminins (adénome de prostate, incontinence urinaire, infections urinaires, vessie neurologique , ….)

Les maladies lithiasiques (calculs urinaires)

Les problèmes de stérilité , d’andrologie et des problèmes sexuels de l’homme

