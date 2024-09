Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a souligné dimanche à Biskra la nécessité de réduire les délais de réalisation des projets du secteur nécessaires au bien-être du citoyen. Présidant le lancement du projet de réalisation et de rénovation de collecteurs principaux des eaux usées du chef-lieu de wilaya sur une distance de près de 35 km, le ministre qui a effectué une visite de travail et d'inspection, dans la wilaya de Biskra a souligné qu' "outre le strict respect des normes techniques de réalisation, il faut accélérer les opérations de réalisation pour éviter tout retard".

Il a également ajouté qu' "en plus du respect de la loi relative aux marchés publics, les instances concernées et les services techniques sont tenus d'élaborer des cahiers de charges qui ne soient pas contraignants mais qui tiennent compte de la qualité dans la réalisation et imposent aux contractants le respect des délais des travaux et le recours au système de travail par équipes pour les terminer dans les délais".

Le ministre a insisté sur l'importance du suivi quotidien des projets pour répondre aux préoccupations des citoyens, relevant que les opérations de rénovation des réseaux d'assainissement dans la wilaya de Biskra sont importantes au regard de la vétusté des réseaux et du fait qu'elles permettront d'éliminer le problème d'obstruction des canalisations, de faire face aux inondations et d'éviter les maladies à transmission hydrique (MTH).

M. Derbal a reçu des explications sur le projet lancé qui prend en compte l'extension urbaine de la ville de Biskra sur les moyen et long termes, mobilisant dans sa première tranche une enveloppe financière de 4 milliards DA et est divisé en 10 lots avec des délais de réalisation de 8 mois. Le ministre a inspecté les travaux de fonçage d'un puits profond de 500 mètres dans la commune d'El Kantara (60 km au nord de Biskra) destiné à l'irrigation agricole et une partie de la bande du barrage vert, mettant l'accent sur l'importance de ce projet pour la réhabilitation des anciennes oasis.

Il a également donné le coup d'envoi du projet de rénovation des canalisations d'approvisionnement en eau potable de la ville de Biskra à proximité de la gare ferroviaire avant de lancer au terme de sa visite les travaux de parachèvement de la réalisation d'une station d'épuration des eaux usées à Lemsid. M. Derbal a mis l'accent à l'occasion sur l'importance de la valorisation des eaux usées et leur réutilisation pour l'irrigation agricole à l'effet de faire face au stress hydrique et aux changements climatiques et élargir la surface des terres agricoles.