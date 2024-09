Le ministère soudanais de la Santé a annoncé jeudi que le bilan de l'épidémie de choléra dans le pays avait dépassé les 15 500 infections, dont 506 décès, depuis août dernier.

Le ministère a déclaré dans un communiqué qu'il avait enregistré 268 nouveaux cas de choléra dans 6 Etats, dont 4 décès, de mercredi à jeudi.

Ainsi, le nombre d'infections par le choléra s'élève à 15.577, dont 506 décès dans 10 Etats sur 18, selon le même communiqué.

Le 12 août, les autorités soudanaises ont déclaré le choléra épidémie dans le pays.

Le choléra est une maladie bactérienne qui se propage généralement par l'eau contaminée, provoquant des diarrhées et une déshydratation sévère. Si la personne infectée n'est pas traitée, elle peut être mortelle en quelques heures.

Les catastrophes naturelles et les épidémies cette année au Soudan coïncident avec les souffrances persistantes dans ce pays en raison de la guerre entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR). Le conflit éclaté le 15 avril 2023 a fait des milliers de morts et plus de 10 millions de personnes déplacées et réfugiées.