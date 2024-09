Troubles du sommeil, fatigue, irritabilité... Les symptômes du stress peuvent bouleverser votre bien-être quotidien. Découvrez comment l'évacuer en moins de 15 minutes.

En période de stress, l'important reste d'entretenir votre bonne humeur et de ne pas laisser les idées sombres vous envahir. Le fait de vous assurer des moments de détente vous permettra de recharger pleinement vos batteries. Il faut dire que le contexte de crise sanitaire est particulièrement stressant. Selon la dernière enquête CoviPrev menée par Santé Publique France pour suivre l'état de santé psychique des Français pendant cette période, 30% d'entre eux souffrent de troubles anxieux ou dépressif.

Diminuer le stress quotidien en se faisant du bien

Rires, lectures, écriture de pensées positives, cuisine... Beaucoup d'activités quotidiennes contribuent à nourrir le corps et l'intellect.

Vous vous demandez comment augmenter votre résistance au stress ? Que ce soit technique de respiration, de relaxation ou de méditation, le chant, les promenades à l'air libre ou la musique, il existe moult méthodes pour retrouver son bien-être.

En cas de crise d'angoisse, la sophrologie est conseillée. Pour se calmer, on peut faire des exercices de respiration lente, en évitant de se focaliser sur les symptômes physiques, pour se concentrer sur sa respiration ou sur une partie du corps. Toutefois, si les troubles s'installent dans le temps, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un spécialiste. Mieux détecter les troubles psychologiques permet d'éviter qu'ils ne s'aggravent et/ou deviennent chroniques.

On peut aussi en parler à son entourage ou à son médecin, ou encore de ne pas hésiter à recourir à des dispositifs d'aide et d'écoute, qui pourront proposer un soutien et une prise en charge adaptés.

1/15 - Riez

Regardez un extrait de votre comédien préféré, appelez votre meilleur ami ou rappelez-vous un souvenir comique. Le rire allègera votre humeur, stimulera votre cœur et libérera des endorphines -les hormones du bien-être- dans votre cerveau.

2/15 - Encouragez-vous et pensez positif

Pratiquez un discours intérieur positif. Inversez toutes les pensées négatives que vous avez et dites-vous à haute voix quelques éléments optimistes : cela peut changer votre façon de penser et ainsi réduire votre stress.

3/15 - Autorisez-vous une gourmandise

4/15 - Faites des câlins

Et pourquoi pas un câlin avec votre amoureux(se), avec vos enfants, avec votre meilleur ami ? Cette pression chaleureuse vous donnera un coup de pouce et renforcera même votre système immunitaire.

5/15 - Aérez-vous l'esprit

Sortez quelques minutes à l'extérieur pour vous asseoir au soleil ou simplement prendre l'air. Des études montrent que le temps passé à l'extérieur peut vous donner plus d'énergie, une meilleure mémoire et diminuer votre anxiété.

6/15 - Entourez-vous de gens que vous aimez

Appelez un ami, envoyez un e-mail à un membre de votre famille, envoyez un SMS à un collègue. Entrer en contact avec d'autres personnes crée des liens sociaux et favorise le bien-être.

7/15 - Cochez une case de votre To-to List

Réalisez une tâche que vous devez faire depuis longtemps telle que lancer une machine ou prendre rendez-vous chez le médecin. La satisfaction de faire quelque chose de petit peut arrêter le stress.

8/15 - Dites merci

Vous pouvez exprimer vos remerciements pour vous, envers les autres ou pour des faveurs récentes, des cadeaux d'anniversaire ou un soutien. N'hésitez pas à les écrire.

9/15 - Faites une bonne action

Préparez à manger à un de vos proches, faites un don à une cause à laquelle vous croyez ou inscrivez-vous à un projet de bénévolat. Des études prouvent que lorsque vous faites preuve de gentillesse envers les autres, vous vous sentez mieux.

10/15 - Écrivez vos gratitudes

Prenez un stylo et énumérez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Pensez à vos relations, aux situations qui se sont bien passées et à tous les aspects positifs de votre vie. Les personnes qui font cela se sentent mieux et sont moins gênées par le stress.

11/15 - Allez vous promener

Une promenade dans le quartier, dans la forêt la plus proche ou dans des chemins de randonnée peut vous remonter le moral et éliminer votre stress.

12/15 - Méditez

Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque vous êtes distrait, ramenez votre attention sur votre respiration. Après cette session de méditation, vous allez vous sentir plus positif et patient. Cela va vous aider à vous remettre du stress.

13/15 - Étirez-vous

Faites une courte pause pour étirer doucement votre cou, vos épaules, le bas du dos, les cuisses et les hanches. Lorsque vous vous étirez, votre stress diminue.

14/15 - Écoutez de la musique

Écoutez quelques-unes de vos chansons préférées pour vous détendre. La recherche montre que la musique peut réduire l'anxiété et la douleur.

15/15 - Pratiquez la compassion

Souhaiter du bonheur aux autres aura également tendance à vous faire vous sentir mieux. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de votre famille ou un collègue, exprimez-lui dans votre esprit ou directement le fait d'être heureux et en bonne santé.