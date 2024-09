La peur est vitale pour la survie de l'être humain, mais quand elle s'emballe, elle provoque des troubles anxieux, comme les phobies.

Trouble panique, anxiété sociale, phobie : des pathologies qui se ressemblent, et pour cause ! Des scientifiques de l'université de l'Illinois à Chicago ont établi que tous ces troubles proviendront d'une peur de l'inconnu. Pour les auteurs, l'inconnu consiste en une menace incertaine dont on ne peut prévoir ni l'incidence, ni l'intensité, ni la fréquence, ni la durée.

En réponse à ces incertitudes, certaines personnes développent un sentiment généralisé d'appréhension et d'hypervigilance, avec une conduite d'évitement. Cette peur de l'inconnu peut alors entraîner un trouble anxieux comme l'anxiété chronique ou aiguë.

UNE PEUR DE L'IMPRÉVISIBLE

Dans leur étude, les chercheurs ont suivi 160 participants âgés de 18 à 65 ans. Parmi eux, 25 présentent un trouble dépressif majeur, 29 un trouble anxieux généralisé, 41 souffrent d'un trouble d'anxiété sociale, et 24 de phobie spécifique. Les 41 restants ne montrent aucun signe de psychopathologies. Les volontaires ont été soumis à des micro-chocs électriques sur le poignet prévisibles et imprévisibles alors qu'ils portaient une électrode sous les yeux. L'étude a consisté à mesurer la force des clignotements des paupières selon que le choc était ou non prévisible.

Les clignotements imprévisibles font cligner les yeux beaucoup plus fortement chez les personnes avec trouble d'anxiété sociale, ou phobie spécifique, par rapport aux participants souffrant de trouble dépressif majeur, d'anxiété généralisée ou d'aucun trouble mental.

Selon Stephanie Gorka, professeur de psychiatrie et psychologue clinicienne au College of Medicine de l'Illinois, « cette anxiété anticipatoire sous-tend tous les troubles anxieux basés sur la peur, ce qui suggère que les médicaments qui ciblent spécifiquement cette sensibilité pourraient être efficaces » .