Le Salon national du patrimoine culturel algérien s'est ouvert jeudi au Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides de Biskra avec la participation d'artisans, plasticiens et acteurs du secteur du tourisme de 25 wilayas.

Dans l'allocution présentée à l'occasion, le coordonnateur du Salon et également président de l'Organisation nationale de promotion du tourisme domestique, El Hadi Abbas a indiqué que l'objectif de la manifestation est de « dynamiser le rôle des acteurs de la société civile dans la promotion de la diversité culturelle et la protection du patrimoine contre les risques de disparition".

Les participants au Salon exposeront trois jours durant leurs produits artisanaux et mettront en exergue les spécificités du produit artisanal algérien et les divers moyens susceptibles d'en assurer la valorisation y compris à l'échelle mondiale, at-il ajouté.

La rencontre prévoit également des communications d'universitaires et de professionnels du tourisme et de la protection du patrimoine sur les mécanismes d'exploitation du patrimoine matériel et immatériel dans une perspective de développement durable ainsi que des ateliers sur l'optimisation de l'exploitation des atouts des diverses régions du pays par la création

d'établissements de promotion du tourisme et de valorisation du patrimoine culturel, à-on indiqué.

Des tournées à travers les oasis pour la découverte des monuments touristiques des Ziban, son artisanat et sa dynamique économique en cette période de début de la récolte des dattes sont prévues à l'honneur des participants.