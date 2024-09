Plusieurs activités ont été organisées, jeudi au musée du Moudjahid de la wilaya de Mascara, à l'occasion de la commémoration du 68ème anniversaire de l'opération Fida de la ville de Mascara, survenue le 26 septembre 1956, à-on constaté.

Ces activités, organisées par la direction des Moudjahidine et Ayants-droits, en collaboration avec le musée, comprennent des expositions de photos et de documents mettant l'accent sur les événements de cette opération Fida menée par l'Armée de libération nationale (ALN) contre la police du colonisateur français, au centre ville de Mascara.

Ces expositions ont connu la présence de chercheurs en histoire de la glorieuse guerre de libération et de professeurs de l'université Mustapha Stambouli de Mascara.

A cette occasion, un aperçu historique sur cette opération Fida a été présenté par un cadre de la direction probable. L'opération Fida a permis de jeter une grenade par le Moudjahid Belkacem Ali, membre de l'ALN, qui activait dans la 6e région de la wilaya V historique, sur des éléments de la police coloniale française, causant la mort de trois d' entre eux et bénissant huit autres policiers.

L'édification des institutions de l'Algérie indépendante, thème d'une conférence à Alger

Une conférence sur le thème "Edification des institutions étatiques de l'Algérie indépendante : l'Assemblée nationale comme modèle" a été organisée, mercredi à Alger, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'élection de la première Assemblée nationale .

Lors de cette conférence, organisée par le Forum du journal El Moudjahid, en coordination avec l'association Mechaâl Echahid, les participants sont revenus sur les circonstances politiques ayant entouré l'élection de la première Assemblée nationale de l'Algérie indépendante, mettant en lumière les hauts faits de son défunt président, le moudjahid Hadj Benalla, et sa contribution au rassemblement des forces nationales.

A ce propos, le moudjahid et chercheur Aissa Kacemi a affirmé que Hadj Benalla était "une personnalité nationale emblématique et un membre éminent du Mouvement national qui a milité dans les rangs du Parti du peuple algérien (PPA) avant de devenir membre de l'Organisation. spéciale (OS) et de rejoindre la lutte armée après le déclenchement de la guerre de libération dans la wilaya V historique".

Il a également évoqué "les étapes phares de sa vie et de son parcours militant jusqu'à la période post-indépendance", rappelant que "Hadj Benalla a assumé la présidence par intérim de l'Assemblée nationale constituante suite à la démission de Ferhat Abbas , en 1963, avant d'être élu à la tête de l'Assemblée nationale en 1964".

Pour sa part, le chercheur Amer Rekhila est revenu sur les circonstances ayant présidé à la création de la première Assemblée nationale élue de l'Algérie indépendante, suite à la Constitution de 1963, soulignant le souci des dirigeants de l'époque d'"édifier un État de droit et de démocratie incarnant la souveraineté du peuple ».

De son côté, le représentant de l'Assemblée populaire nationale (APN), le député Hicham Sifer, a affirmé que la célébration de cet anniversaire était "l'occasion de nous remémorer notre glorieuse histoire et de la transmettre de génération en génération pour préserver la Mémoire nationale".