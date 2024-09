Neuf Singapouriens sur dix sont myopes au lycée. En France, un enfant sur trois est touché et cela ne cesse d'augmenter. En cause, nos modes de vie, sur lesquels on peut agir. Le point avec le Dr Cati Albou Ganem, chirurgien ophtalmologiste spécialisée dans la correction des troubles de la vision (chirurgie réfractive).

La myopie, c'est le fait de voir flou de loin. Ce trouble est dû à la longueur excessive de l'oeil. Résultat : l'image se forme en avant de la rétine, et non plus sur la rétine, elle est donc floue. La myopie peut également être due à un oeil qui "accommode trop", c'est-à-dire qui déforme trop le cristallin pour voir correctement et augmente donc son effet "loupe".

Pourquoi l'oeil grandit-il trop ou estil trop déformé ? Il y a des explications. L'oeil est mu par une pléthore de petits muscles. Quand on regarde de près, ces muscles font converger les yeux, ils exercent des pressions sur le globe oculaire, qui entraînent son allongement. Pas étonnant que trop d'activités nécessitant de regarder de près favorisent la myopie. C'est comme ça que l'élève travailleur, sempiternellement penché sur ses devoirs, devient un binoclard.

RÉDUIRE LES HEURES PASSÉES SUR ÉCRAN

Concernant la génération actuelle, ce n'est sans doute pas tant l'excès de travail scolaire qui est en jeu. Les chercheurs ont, en revanche, identifié deux causes majeures de myopie : les heures passées à tapoter sur les smartphones ou à regarder des films sur les tablettes, et le manque d'activité physique dehors. Avoir l'oeil rivé sur un écran peut être néfaste parce qu'il sursollicite la vision de près.

Le manque d'activités de plein air altère l'acuité visuelle pour deux raisons. D'une part, cela diminue la stimulation lumineuse, qui entraîne la production de dopamine au niveau de la rétine et concourt au développement de la vision. D'autre part, les activités extérieures conduisent à regarder au loin, alors que les activités sédentaires privilégient la vision de près ou la vision intermédiaire.

ENVOYEZ-LES JOUER DEHORS

Le manque d'activités extérieures n'influence pas seulement la silhouette générale ! Si vous voulez que vos enfants aient toutes les chances de bien voir, le plus simple est de les inscrire au foot, à l'athlétisme, au tennis ou à toute autre activité qui les amène à s'ébattre dehors (à la lumière naturelle) plusieurs heures chaque semaine. Certains travaux ont montré que chaque heure consacrée hebdomadairement à un sport de plein air diminuait de 2 % le risque de myopie de l'enfant ! En outre, les heures où ils seront dehors seront autant de moments qu'ils passeront loin des écrans.

LES SOLUTIONS CÔTÉ OPHTALMO

• Des lunettes à double foyer : elles limitent l'accommodation (propriété que possède l'oeil de s'adapter à diverses distances), et donc les pressions exercées sur le cristallin.

• L'orthokératologie : on porte des lentilles rigides pendant la nuit pour modifier la courbure de l'oeil et on les enlève au matin. Résultat : on voit net la journée.

• La chirurgie, réservée à des cas exceptionnels. "En général, on n'opère pas un enfant tant que sa vision n'est pas stabilisée", explique le Dr Cati Albou Ganem, chirurgien ophtalmologiste.

• Différents traitements médicamenteux (antimuscariniques) sont testés actuellement. Mais leur efficacité reste à confirmer.