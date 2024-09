Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Inserm montre pour la première fois chez les humains que l'exposition simultanée à plusieurs perturbateurs endocriniens exacerbe les effets observés sur le fœtus. Une nouvelle étude de l'Inserm s'est intéressée aux conséquences d'une exposition aux perturbateurs endocriniens durant la grossesse.

Cette étude publiée dans la revue Environmental Health Perspectives montre qu'être exposé à plusieurs perturbateurs endocriniens en même temps exacerbe leurs effets sur le fœtus. Et notamment les effets sur le testicule fœtal humain avec des conséquences éventuelles sur le développement du système reproducteur, les molécules sélectionnées inhibant toute production de testostérone.

L'EFFET COCKTAIL DES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

L'utilisation accrue de nouveau matériaux ou procédés industriels et agricoles a conduit à une contamination de l'environnement par de multiples molécules chimiques. Plusieurs d'entre elles ont été identifiées comme exerçant des effets perturbateurs endocriniens et plus particulièrement comme "anti-testostérone".

"Il apparaît désormais clair, qu'en focalisant les recherches sur ces produits chimiques "un à un" pousse à sous-estimer le risque lié à leurs expositions simultanées (ce qu'on appelle l'effet coktail), particulièrement chez les femmes enceintes" soulignent les chercheurs.

UNE FORTE SENSIBILITÉ AU COURS DU 1ER TRIMESTRE DE GROSSESSE

Les auteurs de cette nouvelle étude ont développé des modèles de prédiction mathématique de ces effets combinés à partir des profils toxicologiques individuels des molécules. Ces modèles mathématiques sont la première étape pour l'évaluation du risque lié à l'exposition à des mélanges de perturbateurs endocriniens chez l'Homme, et en particulier la femme enceinte.

Les chercheurs ont ainsi étudié 27 molécules, comportant 7 médicaments, 14 molécules chimiques d'usage industriel (pesticides...) et 6 molécules dites socio-culturelles (alcool, caféine...). Parmi elles, 11 molécules aux propriétés perturbatrices endocriniennes ont été identifiées, dont certaines pour la toute première fois chez l'Homme.

A partir de ces 11 molécules, quatre mélanges ont été conçus et testés sur le testicule fœtal humain. Les résultats expérimentaux de ces mélanges corroborent les prédictions mathématiques élaborées. "Il existe une fenêtre de sensibilité bien précise au cours du 1er trimestre de développement du fœtus pendant laquelle l'exposition simultanée à des doses faibles de plusieurs perturbateurs endocriniens, laisse entrevoir un risque pour le futur appareil génital et reproducteur de l'enfant.

Ceci est d'autant plus préoccupant que les exacerbations des effets individuels de telles molécules peuvent aller jusqu'à un facteur 1000" concluent les chercheurs.