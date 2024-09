Pour son premier match de Ligue 1 Mobilis de la saison à Tizi Ouzou, la JS Kabylie (JSK)

reçoit une nouvelle extrêmement incomprise de la part de la DJS.

À la surprise générale, la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Tizi Ouzou

a pris une décision inattendue concernant la vente des billets pour le match opposant la JS Kabylie (JSK) à l'Olympique d'Akbou. Alors que la vente en ligne des billets devient de plus en plus courante la DJS a refusé cette option, privilégiant la méthode traditionnelle des guichets.

* Cette décision a provoqué l'étonnement chez les supporters et les observateurs, qui y voient un retour en arrière dans la gestion de ce type d'événements sportifs. La JS Kabylie fera, ce vendredi, ses grands débuts en match officiel au stade Hocine Ait Ahmed. Si le match amical face à l'US Biskra, disputé dans ce même stade, n'était pas allé à son terme en raison de la grave blessure dont a été victime le gardien de but, Gaya Merbah, les Kabyles accueilleront ce week-end leur voisin de l'Olympique Akbou, à l'occasion de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Ce rendez-vous est attendu avec impatience par les milliers de supporters Kabyles qui envahissent leur nouveau stade, pour encourager leur équipe. La DJS de Tizi Ouzou, qui s'occupera de cette opération de vente des billets du match JS Kabylie – O Akbou, a consacré 30000 sésames aux fans de la JSK ainsi que 3000 autres aux fans de l'Olympique Akbou.

Cette opération de vente des billets du match débutera ce jeudi dans les trois points de vente mis à la disposition des fans de la JSK, et situés au niveau des guichets du stade du 1er novembre de Tizi Ouzou (20000 billets), ainsi qu'à Azazga (5000 billets) et à Draâ El Mizan (5000 billets) Le président de cette instance justifie son choix en préférant la vente classique, une méthode qui, selon lui, permettrait un meilleur contrôle de l'affluence et de la sécurité autour du stade.