La première édition du Salon international de l’industrie chimique "AlgeriaChem" a ouvert ses portes, mardi au Centre des conventions d’Oran (CCO) Mohamed-Benahmed, avec la participation de 15 exposants algériens et étrangers.

Le salon réunit des entreprises algériennes et étrangères de Turquie, d'Italie, d'Egypte et de France, qui proposent des machines et des solutions industrielles, mais aussi des matières premières pour certaines industries chimiques, a indiqué Bouaouina Kamel, gérant de l’agence organisatrice de cette manifestation économique "BestKom".

Ce salon vise à créer une synergie entre les professionnels du secteur de l’industrie chimique et offrir un espace favorable pour la création de partenariats stratégiques, en misant sur la demande croissante du marché algérien, a-t-il souligné.

"Cet événement promet non seulement une plateforme de réseautage et de collaboration, mais aussi un aperçu des opportunités diverses et croissantes que l’industrie chimique algérienne offre", a-t-il noté.