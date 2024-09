Perte d'audition, acouphènes : une étude américaine montre que le covid-19 peut aussi affecter l'oreille interne.

On savait que le Covid-19 pouvait affecter le goût et l'odorat, une nouvelle étude scientifique de l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT) montre que le SRAS-CoV-2 provoque aussi des infections de l'oreille interne, touchant les cellules ciliées, nécessaires à l'audition et à l'équilibre.

Le Pr Lee Gehrke et ses collègues du MIT ont analysé le tissu de l'oreille interne de 19 personnes atteintes du covid-19 qui se plaignaient d'une perte d'audition, d'acouphènes ou de crises de vertige. Ils ont également étudié les tissus de l'oreille de souris. Leurs résultats, publiés dans la revue Communications medicine, confirment que la covid provoque bien des dysfonctionnements audio-vestibulaires et des pertes auditives d'apparition soudaine.

Il y a un an, les médecins britanniques avaient rapporté dans le British medical journal, le cas d'un homme de 45 ans qui présentait des signes de perte auditive neurosensorielle. Lorsque ce patient s'était présenté à l'hôpital, il présentait les symptômes du coronavirus depuis une semaine. Son état s'étant aggravé, il avait dû être intubé et transféré à l'unité de soins intensifs pendant une trentaine de jours. Mais une semaine après sa sortie des soins intensifs, il avait remarqué des acouphènes du côté gauche et une perte auditive soudaine.

"À l'examen, ses conduits auditifs étaient perméables et non enflammés avec des membranes tympaniques intactes" soulignaient les médecins. En traitement, il a pris des stéroïdes oraux pendant 7 jours puis il a reçu 3 injections de stéroïdes dans le tympan, ce qui a entraîné une certaine amélioration, mais son audition ne s'est pas complètement rétablie.