Bourdonnements, chuintements, sifflements : la sophrologie est une solution douce qui permet d'apprendre à apprivoiser les acouphènes en diminuant le stress qu'ils induisent.

Comme il est assez difficile d'intervenir sur la cause des acouphènes, les ORL tentent d'agir sur les effets et le caractère obsessionnel de la gêne auditive.

Le silence absolu n'existe pas, précise le Dr Alain Londero, ORL. Notre cerveau filtre constamment les bruits qui nous entourent. L'acouphène est un message envoyé par les neurones que le cerveau identifie comme un son. Le traitement vise à mettre en place des circuits de filtrage afin d'empêcher son arrivée jusqu'à la conscience."

Pour cela il est possible de faire appel à la sophrologie, qui permet d'accéder à un état de relaxation, qui agit directement sur le système nerveux.

Mettre à distance les bruits parasites

Le retour à un certain mieux-être passe par une prise en charge globale : dans un premier temps, le médecin ou l'ORL déterminent la cause des acouphènes. Si cette cause est physiologique, un traitement est mis en place. Mais s'il n'y a pas de réponse possible aux causes de acouphènes, ou si cette cause est indéterminée, les médecines douces (hypnose, sophrologie…) prennent le relais pour apprendre à se détourner de la perception de l'acouphène.

"En complément de la médecine allopathique, la sophrologie permet de mettre à distance les bruits parasites, à diminuer le stress et l'anxiété liés aux bruits mais aussi à modifier la perception de la douleur" explique Catherine Aliotta, directrice de l'Institut de formation à la sophrologie.

Comment se passe une séance de sophrologie ?

Vous avez peut-être l'habitude de faire des exercices de sophrologie à la maison pour prendre de la distance avec votre stress. Mais pour traiter les acouphènes, mieux vaut vous adresser à un sophrologue, qui va travailler sur une approche globale du trouble auditif, en accompagnement de ce que vous a prescrit l'ORL.

"En intervenant sur l'état anxieux de la personne atteinte d'acouphènes, celle-ci arrive peu à peu à faire baisser l'intensité de l'acouphène et la perception de la douleur. En fait, elle apprend à se détourner de la perception des bruits parasites, à les mettre de côté tout simplement. Et peu à peu, le stress et l'anxiété cèdent la place à un mieux-être" ajoute Catherine Aliotta.

Combien de séances sont nécessaires ?

Un travail d'une dizaine de séances est souvent nécessaire pour arriver à traiter les acouphènes. Souvent le patient commence par des séances en individuel (compter entre 50 et 60 euros la séance) avant de passer à des séances en groupe (moins onéreuses).

A noter: certains sophrologues sont spécialisés dans le traitement des acouphènes. Pour trouver leurs coordonnées, il suffit de consulter l'annuaire des sophrologues sur le site de l'Institut de formation à la sophrologie.

Un exercice de sophrologie à faire à la maison

Les sifflements d'oreille peuvent être source d'irritabilité et de stress. En vous réfugiant dans une bulle de silence, vous diminuerez l'intensité de vos acouphènes.

Inspirez et levez les bras à l'horizontale, poignets fléchis et paumes des mains tournées vers l'extérieur.

Retenez votre souffle et remuez les poignets de droite à gauche (comme des essuie-glaces), puis expirez en relâchant les muscles.

Répétez 3 fois ce mouvement.

Puis étirez-vous et dessinez avec vos bras une bulle de silence imaginaire.

À chaque fois que vous ressentez des tensions corporelles dues aux acouphènes, réfugiez-vous dans cette bulle dans laquelle vous vous sentez bien et en sécurité sans que les bruits vous atteignent.