Le Salon international du livre d'Alger (SILA-2024) célébrera dans sa 27e édition qui se tiendra du 6 au 16 novembre prochain, le 70e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, en accueillant des personnalités nationales et internationales pour participer aux conférences prévues à cette occasion, indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Présidant une réunion de coordination consacrée à l'organisation de la 27e édition du SILA 2024, au siège de son département et en présence de cadres du ministère, du commissaire du Salon et de membres du commissariat, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a donné des orientations concernant le programme final de cet événement culturel, soulignant "l'importance de veiller à ce que cette édition soit réussie et exceptionnelle, d'autant qu'elle coïncide avec la célébration du 70e anniversaire de la Glorieuse Révolution".

Le 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Guerre de libération (1954-2024) sera au centre de cette édition, au regard de "la grande importance que revêt cet évènement historique pour la mémoire de la nation". Le public sera, ainsi, au rendez-vous avec l'histoire, à travers la programmation de conférences intellectuelles et littéraires sur la Révolution du 1er novembre 1954 et son influence sur les peuples du monde, avec la participation de personnalités nationales et internationales.

Par ailleurs, la cause palestinienne sera présente au Salon, et ce, à travers plusieurs conférences sous les thèmes "Littérature de la résistance en Palestine", "La Palestine dans la poésie algérienne", et "Le cinéma face au sionisme", entre autres.

D'autres conférences sur la traduction, le roman, la littérature et la pensée intellectuelle dans leurs dimensions africaine et arabe, avec pour thèmes "Algérie-Qatar : des écrits qui nous rassemblent", ou encore "Question de décolonisation : le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique".

Lors de cette édition, un hommage sera rendu à de nombreuses personnalités culturelles et littéraires, algériennes et étrangères, selon la même source.

La ministre avait insisté, dans sa rencontre de coordination, sur "la nécessité d'atteindre les objectifs de cette grande manifestation internationale, étant l'événement culturel le plus populaire en Algérie, et parmi les manifestations les plus cotées en Afrique, dans le monde arabe et en Méditerranée".

Le 27e SILA se tiendra du 6 au 16 novembre 2024 au Palais des expositions de la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX) à Alger, sous le thème "Lire pour triompher".