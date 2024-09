Grâce à une amélioration de la météo, le Portugal a maîtrisé jeudi les principaux feux de forêt qui ont sévi ces derniers jours dans le nord et le centre du pays, tuant cinq personnes et ravageant presque 100.000 d'hectares de végétation.

Jeudi soir, il n'y avait plus que deux incendies importants encore actifs, mais les pompiers avaient bon espoir de les dominer vendredi, a indiqué en conférence de presse le commandant national de la protection civile, André Fernandes.

Après la chaleur étouffante et les vents violents qui ont frappé le pays depuis le weekend, les températures ont baissé et de la pluie était même attendue.

Entre samedi et mercredi, les services de secours ont dû faire face à un millier de départs de feu et la surface brûlée s'élève à 94.000 hectares, soit dix fois plus que durant tout le reste de l'été, selon une estimation provisoire fournie par la ministre de l'Intérieur, Margarida Blasco.

Ces incendies ont battu "de loin" le record d'émissions carbone pour un mois de septembre au Portugal, a annoncé jeudi l'observatoire européen Copernicus, qui prévoit que les panaches de fumées atteignent l'Espagne et la France samedi et dimanche.

Le bilan des derniers jours s'élève à cinq morts, dont quatre pompiers, et 90 blessés dont 12 graves, poussant le gouvernement à décréter une journée de deuil national vendredi.

Des dizaines de maisons ont par ailleurs été détruites ou endommagées.

Les drames des derniers jours au Portugal ont ravivé le souvenir des incendies meurtriers de 2017, qui avaient fait 119 morts.

Depuis, le pays ibérique a multiplié par dix l'investissement dans la prévention et doublé son budget de lutte contre les feux de forêt, parvenant à réduire de deux tiers la surface brûlée en moyenne chaque année.

Le Premier ministre Luis Montenegro a lui mis l'accent sur les causes "criminelles" des feux, en annonçant la création d'équipes d'enquêteurs "spécialisés", tandis que la gendarmerie a indiqué avoir arrêté sept incendiaires présumés entre samedi et mardi.