Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu, mercredi, un entretien téléphonique avec le ministre libanais des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Abdallah Bou Habib, à qui il a présenté les condoléances de l'Algérie suite à la cyberattaque sioniste qui a ciblé le Liban faisant plusieurs victimes, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cet entretien, M. Attaf a assuré son homologue "de la pleine solidarité et du soutien de l'Algérie au Liban, pays frère, dans la conjoncture difficile qu'il traverse en raison des atteintes sionistes incessantes et récurrentes à sa sécurité et à sa stabilité", précise le communiqué.

Le ministre a exprimé les condoléances de l'Algérie au peuple et au Gouvernement libanais suite à la cyberattaque sioniste qui a ciblé le Liban, mardi, faisant plusieurs victimes et des centaines de blessés, a ajouté la même source. L'Algérie, en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité, "poursuivra ses efforts et sess visant à défendre les positions, la souveraineté et les intérêts vitaux du Liban face à l'escalade israélienne tous azimuts dans la région", allumé dans le communiqué.