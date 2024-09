Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a indiqué lundi que les inondations dans la région du Sahel et du lac Tchad ont exacerbé les crises humanitaires déjà existantes dans des pays comme le Cameroun et le Niger.

"La situation dans la région du Sahel et du lac Tchad est de plus en plus désastreuse, car les effets combinés des conflits, des déplacements et du changement climatique pèsent lourdement sur les populations vulnérables", a relevé Hassane Hamadou, directeur régional du NRC pour l’Afrique centrale et occidentale.

"Notre priorité immédiate est de veiller à ce que les personnes touchées dans toute la région reçoivent une aide essentielle, notamment des abris, de la nourriture et des produits d’hygiène. Les solutions à plus long terme, notamment l’amélioration des infrastructures existantes, doivent être coordonnées avec les gouvernements locaux pour renforcer la résilience face aux catastrophes futures", a soutenu Hamadou.

Ce dernier a souligné que dans des pays comme le Cameroun et le Niger, les communautés vivant le long du bassin du lac Tchad, déjà confrontées à des conflits et à des déplacements dus à l’insécurité, doivent faire face à la menace supplémentaire des catastrophes liées au climat. Les fortes inondations sont de plus en plus fréquentes, entraînant de graves conséquences humanitaires presque chaque année".

Aussi, les inondations ont également compromis l’accès à l’éducation, car les écoles ont été détruites, contraintes de fermer ou utilisées pour fournir un abri aux communautés touchées.

"Ces graves inondations sont un rappel brutal de la vulnérabilité de la région du Sahel et du lac Tchad au changement climatique, une vulnérabilité qui risque de s'aggraver dans un avenir proche. Les communautés fragiles qui vivent déjà dans la crise ne peuvent pas faire face seules à ces défis", a conclu Hassane Hamadou.