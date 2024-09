L'oleuropéine, composé présent dans les feuilles d'olivier et l'huile d'olive, aide, entre autres, le corps à sécréter plus d'insuline et ainsi à prévenir l'apparition d'un diabète de type 2.

Les bienfaits de l'huile d'olive ont longtemps été reconnus et présentés par les défenseurs du régime méditerranéen.

Des chercheurs de Virginia Tech se sont donc penchés sur les avantages médicaux et nutritionnels de l'oleuropéine, une molécule présente dans l'huile d'olive, tels que la perte de poids et la prévention du diabète de type 2. Leurs résultats ont récemment été publiés dans la revue Biochimie.

UN BOOSTER D'INSULINE

Le diabète de type 2, touchant 92% des diabétiques, est une maladie caractérisée par une concentration trop élevée de sucre dans le sang. L'insuline, une hormone, sert à faire baisser cette concentration. Dans un cas de diabète de type 2, elle n'est souvent plus produite en assez grande quantité, ou ne fait plus aussi bien effet, on parle alors d'insulinorésistance. Ils ont découvert que l'oleuropéine boostait les cellules productrices d'insuline et bloquait une autre molécule, appelée amyline, formant des agrégats nocifs dans un diabète de type 2. De ces deux manières distinctes, l'oleuropéine aide à prévenir l'apparition de la maladie.

VERS DE NOUVEAUX TRAITEMENTS

" Notre travail fournit de nouvelles connaissances sur une question de longue date, à savoir pourquoi les produits dérivés de l'olive peuvent être antidiabétiques ", a déclaré Bin Xu, auteur principal de l'étude. Cette découverte pourrait permettre d'élaborer de nouveaux médicaments pour lutter contre le diabète de type 2 et l'obésité connexe.

Les prochaines étapes comprennent le test du composé dans un modèle d'animal diabétique et l'étude de ses fonctions supplémentaires dans le métabolisme et le vieillissement.