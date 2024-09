On connaît ses olives, on sait moins que ses feuilles et son huile protègent notre système cardiovasculaire, calment les brûlures ou apaisent le mal des transports.

Son bois, ses feuilles et ses fruits : tout est bon, dans l'olivier ! Les olives sont pressées à froid dans des moulins, de façon à obtenir une huile riche en acides gras polyinsaturés, dont les fameux oméga-6 et 9, ainsi qu'en vitamines liposolubles A, D, E et K. Elle contient également des phytostérols. Tous ces constituants en font une huile végétale antioxydante qui protège le cœur et les artères.

Elle peut être utilisée par voie orale ou locale, notamment additionnée d'huiles essentielles. Quant à ses feuilles, elles renferment des iridoïdes, des flavonoïdes et des tanins. Autant de composants qui vont participer à la protection du système cardiovasculaire car ils sont hypotensifs, diurétiques, hypocholestérolémiants et hypoglycémiants.

Pour soulager une tension un peu élevée

Cette tisane permet de prévenir et apaiser une tension légèrement élevée.

La recette

Mélanger 30 g de feuilles d'olivier, 30 g de sommités fleuries d'aubépine, 10 g de fleurs de matricaire et 10 g d'écorce d'orange. Incorporer 3 cuillerées à soupe du mélange dans 1 litre d'eau frémissante. Laisser infuser pendant 10 à 15 minutes avant de consommer.

Comment l'utiliser ?

Boire trois grandes tasses au cours de la journée, et ce pendant 21 jours.

À renouveler tous les deux à trois mois.

Pour apaiser le mal des transports

Une petite astuce très efficace pour atténuer les nausées liées aux transports.

La recette

Prendre une cuillerée à café d'huile d'olive. Y ajouter 2 gouttes d'essence de citron et 1 goutte d'huile essentielle de basilic exotique. Bien mélanger la préparation.

Comment l'utiliser ?

Boire ce mélange 30 minutes avant le départ, puis 30 minutes après.

Pour réduire le taux de cholestérol

Cette tisane aide à faire baisser le taux de cholestérol dans le sang.

La recette

Mélanger 40 g de feuilles d'olivier, 30 g de feuilles d'orthosiphon, 20 g de sommités fleuries de romarin et 20 g de sommités fleuries de reine-des-prés. Mettre 3 cuillerées à soupe du mélange dans 1 litre d'eau frémissante. Laisser infuser de 10 à 15 minutes.

Comment l'utiliser ?

Boire trois grandes tasses au cours de la journée, et ce pendant 21 jours.

À renouveler tous les deux à trois mois.

Pour calmer et réparer une brûlure

Un mélange aromatique qui permet de soulager et de réparer le tissu cutané.

La recette

Déposer environ 4 ml d'huile d'olive dans le creux de sa main. Ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de géranium rosat, 2 gouttes d'huile essentielle de lavande officinale et 2 gouttes d'huile essentielle de ciste ladanifère. Mélanger la concoction.

Comment l'utiliser ?

Appliquer la préparation sur la peau abîmée, trois ou quatre fois quotidiennement, et ce pendant huit à dix jours.