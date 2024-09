Certains miels soulagent la toux, d'autres les douleurs digestives, d'autres encore ont des effets tonifiants. Deux expertes vous disent quel miel choisir en fonction de leurs bienfaits santé.

Le miel est un remède de grand-mère connu depuis des siècles, et même considéré comme un "alicament" pour ses nombreuses vertus santé. Les miels sont tonifiants, antiseptiques et cicatrisants et particulièrement recommandés pour soigner le rhume.

Le miel tire ses vertus médicinales de la fleur dominante dont il provient. C'est pourquoi il existe différents types de miels selon leur provenance. Il faut distinguer le miel monofloral, issu d'une seule et même variété de fleurs à 80 % et le miel toutes fleurs ou polyfloral issu de diverses floraisons. Ici, ce sont les différentes sortes de miels monofloraux qui vont nous intéresser pour leurs bienfaits.

D'ailleurs, le saviez-vous ? Le fait de se soigner avec les produits récoltés, transformés ou sécrétés par l'abeille, comme le miel, la propolis, le pollen, la cire et la gelée royale, s'appelle l'apithérapie. Elle permet notamment de soigner les maux du quotidien. Les produits de la ruche sont très efficaces en cas de coup de mou et de baisse des défenses immunitaires pour venir booster l'organisme ! De même, le miel est riche en oligo-éléments et en vitamines. C'est un bon alternatif au sucre puisque sa faible teneur en fructose se libère plus lentement dans le corps et procure ainsi de l'énergie sur une longue durée et de faibles pics de glycémie.

"À l'état naturel, non filtré, le miel affiche une teneur élevée en minéraux, antioxydants, enzymes et prébiotiques", liste Etelka Hurgoi, responsable qualité de L'Abeille heureuse, experte en produits de la ruche.. "C'est un super aliment à l'effet anti-inflammatoire, antibactérien et antiviral."

SOUS QUELLE FORME CHOISIR SON MIEL ?

Miel liquide : riches en fructose, les miels d'acacia et de sapin restent liquides plusieurs mois après avoir été extraits de la ruche. La pasteurisation des autres miels permet de prolonger leur état liquide, mais les prive d'une grande partie de leurs vertus.

Miel crémeux : les miels de trèfle et colza possèdent une texture naturellement crémeuse, liée à leur cristallisation ultra fine. Ils sont généralement utilisés pour ensemencer des mélanges de miel commercialisés sous la dénomination "crémeux", afin de leur donner cette texture caractéristique.

Miel cristallisé : "Tôt ou tard, tous les miels finissent par cristalliser, mais gardent intacts tous leurs nutriments ainsi que leurs propriétés thérapeutiques dès lors qu'ils n'ont pas été chauffés, souligne Etelka Hurgoi. Ce processus dépend notamment de la teneur en glucose et de la présence d'autres éléments tels que les grains de pollen et les morceaux de cire, qui agissent comme catalyseurs de la cristallisation.

>> À l'achat, on privilégie les nectars "crus". Chauffé, voire pasteurisé, le miel perd en effet une grande partie de ses propriétés thérapeutiques. On évite autant que possible les mélanges de miel « UE et hors UE », dont la composition exacte n'est pas connue. En France, plusieurs miels sont labellisés : IGP pour le miel de Provence, Label rouge pour celui de sapin d'Alsace, AOP pour le miel de Corse… Globalement, "mieux vaut choisir du miel de petits producteurs français et contribuer ainsi à sauver notre biodiversité", encourage Ysabelle Levasseur, diététicienne-nutritionniste.

MIEL DE MANUKA : JE CRAQUE OU PAS ?

Le miel de manuka doit sa notoriété à son puissant effet antibactérien, un attribut lié à sa forte concentration en méthylglyoxal (MGO). Mais son prix déraisonnable (plusieurs centaines d'euros le kilo, notamment pour les produits dérivés tels que les sprays) et son empreinte carbone élevée (il est importé de l'hémisphère Sud) nous font lui préférer nos miels locaux qui, on le rappelle, possèdent tous un effet antibactérien.

1/15 - Le miel toutes fleurs

Le miel toutes fleurs est un cocktail de fleurs obtenu à partir du miellat ou du nectar de diverses espèces végétales. Il est généralement caractérisé par sa saison de récolte ou sa région d'origine : miel de montagne, miel du causse, miel de forêt, miel de printemps. D'une manière générale, le miel toutes fleurs est efficace dans le traitement des troubles digestifs, des maux de gorge et du sommeil.

2/15 - Le miel d'eucalyptus

Il calme la toux et agit au niveau de la sphère ORL pour lutter contre les infections du système respiratoire : bronchite, tuberculose, asthme. Il aide aussi à combattre les bouffées de chaleur dues à la ménopause. C'est un miel qui reste longtemps liquide.

3/15 - Le miel de romarin

Sédatif, il favorise également la digestion en luttant contre les troubles hépatiques et stimulant la vésicule biliaire. Il est également fortement conseillé aux personnes qui souffrent d'asthme.

4/15 - Le miel d'acacia

Il soulage les douleurs digestives et aide à lutter contre la constipation. Très riche en fructose, son index glycémique est inférieur à la moyenne des miels. Il est idéal pour faire découvrir le miel aux nourrissons et aux jeunes enfants et souvent utilisé pour sucrer le thé qu'il ne dénature pas. Il est aussi recommandé aux diabétiques.

5/15 - Le miel de bruyère

Diurétique, il est intéressant en cas de cystite (en complément – et non en remplacement – du traitement éventuellement prescrit pas son médecin). Il est aussi antirhumatismal. Le miel de bruyère a une saveur de caramel qui lui doit un léger goût âpre et amer : parfait pour les recettes de pain d'épices maison. Il est aussi conseillé en cas de fatigue.

6/15 - Le miel de châtaignier

Tonifiant, il favorise la circulation sanguine (jambes lourdes, hémorroïdes…). Il est aussi recommandé pour les personnes très fatiguées et anémiées. Le miel de châtaigner est très foncé avec un goût prononcé.