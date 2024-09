Le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a salué dimanche à Sétif le rôle des imams dans la diffusion de la conscience, l'orientation de la société, la sécurité intellectuelle, la lutte contre l'extrémisme et la préservation du référent religieux national.

Présidant à la salle du Dôme la célébration officielle de la Journée nationale de l'imam dans sa troisième édition sous le slogan "l'imam du djihad libérateur à la construction", le ministre a considéré que "les imams qui avaient participé à la bataille de libération assument aujourd'hui un rôle important au sein de la société à travers leur action pour éliminer les haines entre les gens, résoudre les différends, prévenir les maux sociaux, resserrer les liens sociaux, soutenir les causes justes, notamment celle de la Palestine et défendre les valeurs sacrées de la Nation islamique". Il a également évoqué la contribution des imams au succès de l'élection présidentielle du 7 septembre et à l'échec de ceux qui guettent le pays, souhaitant au président de la République M. Abdelmadjid Tebboune le succès dans la concrétisation de son programme, le parachèvement de sa mission et la consolidation de ses réalisations qui avaient permis de promouvoir les imams et leur assurer les conditions idoines pour l'exercice de leurs missions. M. Belmehdi a rappelé que ce qui a été réalisé au profit des imams "prouve que la nouvelle Algérie aspire à élever les imams au rang social qui leur revient et affirme la détermination des autorités supérieures du pays à améliorer leur condition de sorte à leur assurer une vie digne qui les aide à continuer de promouvoir le rôle de la mosquée dans la préservation du discours équilibré et modéré propre au référent religieux national".

Après avoir félicité les imams à l'occasion de leur Journée nationale, il les a invités à continuer à servir la religion et la patrie et à demeurer fidèles au serment des chouhada et des moudjahidine, à préserver l'identité nationale et affermir le référent religieux national.

De son côté, le recteur de la Grande mosquée de Paris (France) Chems-Eddine Hafiz a rappelé, dans son allocution par visioconférence, le rôle majeur du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune dans la régularisation des situations des imams détachés en France de sorte à servir la communauté nationale résidant à l'étranger en général. L'occasion a donné lieu à la lecture d'un poème sur l'imam, un spectacle d'inchad et la remise du bouclier de l'imam à quatre moudjahidine imams des wilayas de Sétif, Tizi Ouzou, Sidi Bel Abbès et Batna. Le ministre poursuivra lundi sa visite à Sétif en présidant à la maison de la culture Houari-Boumediene l'ouverture d'un Séminaire national sur "le rôle des imams et des enseignants du Saint Coran dans le soutien à la glorieuse Révolution de libération".

Célébration de la journée nationale de l’imam dans l’Ouest du pays Distribution d’arrêtés d’intégration d'imams dans différents grades

Les célébrations de la Fête nationale de l'imam, qui coïncide avec le Mawlid Ennabaoui echarif, ont donné lieu dans les wilayas de l'Ouest du pays à la distribution d’arrêtés d'intégration d'imams dans différents grades, en plus d'un hommage rendu aux enseignants et récitants du Saint Coran.

Dans la wilaya d'Oran, la Mosquée Pôle "Abdelhamid Ibn Badis" a accueilli cet événement en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya, où l'importance du rôle du message des imams dans l'éducation, l'enseignement de la religion islamique, la contribution efficace à la préservation du référent religieux et des composantes et principes de la nation ont été soulignés.

A cette occasion, des arrêtés d'intégration ont également été distribués à un certain nombre d'imams, sachant que 443 imams ont été intégrés dans différents grades, tels que le rang d'excellent imam, imam prédicateur et premier imam prédicateur, outre l’octroi de 25 omra à l’initiative des autorités locales et en honorant des enseignants du Coran dans les écoles d’été, sachant que l’effectif des élèves des écoles coraniques à Oran a atteint 60.000 élèves. Dans la wilaya d'Aïn Temouchent, le secteur des affaires religieuses et des wakfs a été renforcé par une nouvelle mosquée mise en service ce dimanche. Le wali, M'hamed Amoumen, a supervisé la dénomination de la mosquée au nom de l'imam martyr Medjahdi Abdelkader, dit Si Rahmoun, né en 1909.

On lui attribue la fondation de la première branche de la zaouia Tidjania dans la commune de Sidi Ben Adda, en 1940, où des dizaines de récitants du Coran ont obtenu leur diplôme sous sa direction. Il a rejoint l'organisation civile de l'Armée de Libération Nationale et a été nommé fonctionnaire de région jusqu'à ce qu’il soit découvert par les autorités militaires françaises et qu'il soit arrêté. Il a été soumis à divers types de torture et tomba au champ d’honneur, en 1957, par des tirs de l’armée coloniale.

Dans le même contexte, le Centre culturel islamique d'Aïn Temouchent a accueilli une conférence religieuse intitulée "L'imamat et son rôle dans la transmission du message mohammedien et le renforcement de l'unité nationale". Dans la wilaya de Tissemsilt, une cérémonie en l’honneur de 22 récitants du Saint Coran a été programmée au niveau de la mosquée "Abi Bakr Es-Seddik" au chef-lieu de wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris, dimanche, du directeur des affaires religieuses et des wakfs, Habib Mehdi.

Des retraités du secteur parmi les imams ont été honorés à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’imam, sous le slogan "l’imam du djihad et la libération à l’édification et la construction". Une caravane intitulée "la caravane des prédicateurs dans la vie sainte du prophète (QSSSL)" a été organisée et composée d'imams qui se rendront dans les 22 communes de la wilaya, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois de septembre, pour dispenser des cours et présenter des conférences sur la vie sainte du prophète (QSSSL) avec des rencontres et des halqa de madihs. Selon la même source, des cérémonies seront tenues au niveau des institutions pénitentiaires de la wilaya de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounâama en faveur des détenus récitants du coran et du hadith, à l'occasion du Mawlid Ennabaoui, et ce en collaboration avec les responsables de ces établissements.