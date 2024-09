L'équipage de la mission Polaris Dawn de SpaceX se prépare à rentrer sur Terre dimanche, après avoir réalisé cette semaine la première sortie spatiale privée de l'Histoire.

Le vaisseau Dragon doit amerrir au large des côtes de la Floride à 03H36 du matin heure locale (07H36 GMT), avec ses quatre passagers à bord.

La capsule sera freinée dans sa vertigineuse descente par des parachutes, puis récupérée par un navire de SpaceX après son amerrissage.

Tous les principaux objectifs de la mission, qui marque une nouvelle étape dans l'exploration commerciale de l'espace, ont été remplis.

Elle a été menée sous l'impulsion et avec le soutien pécuniaire du milliardaire américain Jared Isaacman, patron de l'entreprise financière Shift4. Egalement à bord: deux ingénieures chez SpaceX, Sarah Gillis et Anna Menon, ainsi qu'un ancien de l'armée de l'Air américaine, Scott Poteet.

Tous avaient décollé mardi de Floride et dès le premier jour, leur vaisseau s'est aventuré jusqu'à 1.400 kilomètres d'altitude, soit plus loin que tout équipage depuis les missions lunaires Apollo, il y a plus d'un demi-siècle.

Sarah Gillis et Anna Menon sont devenues les deux femmes ayant voyagé le plus loin de la Terre.

Puis jeudi a eu lieu l'événement: la première sortie spatiale réalisée par des civils, une opération risquée jusqu'ici réservée aux astronautes professionnels.

Jared Isaacman et Sarah Gillis se sont chacun aventurés une dizaine de minutes hors du vaisseau, qui se trouvait alors à 700 kilomètres d'altitude, soit toujours bien plus haut que la Station spatiale internationale (ISS).

Les deux aventuriers ont effectué des mouvements pour tester leurs combinaisons blanc et gris -- les premières de SpaceX destinées à des sorties spatiales.

Le patron de la Nasa, Bill Nelson, a félicité jeudi SpaceX en estimant que cet événement représentait "un pas de géant pour l'industrie spatiale commerciale".

L'équipage, qui s'est entraîné plus de deux ans pour cette mission, a également testé une communication laser entre le vaisseau et des satellites Starlink de SpaceX, qui fournissent internet depuis l'espace.

Il a enfin réalisé une trentaine d'expériences scientifiques, notamment destinées à étudier l'impact d'un voyage spatial sur le corps humain.