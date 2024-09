La société Algerian Energy Company (AEC), filiale du Groupe Sonatrach, a réceptionné vendredi, à l'aéroport international Houari-Boumediene, la première cargaison de pompes en provenance du Japon, destinées au fonctionnement des quatre grandes stations de dessalement de l'eau de mer.

Il s'agit des stations de Cap djenet (Boumerdès), El Taref, Bejaia et Fouka (Tipaza), entrant dans le cadre du programme national complémentaire de réalisation de cinq grandes stations de dessalement de l'eau de mer, en plus de celle d'Oran.

Cette première opération de réception des équipements sensibles et nécessaires au fonctionnement des stations qui a démarré vendredi et qui s'étalera jusqu'au 26 septembre en cours, s'inscrit dans le cadre du programme approuvé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à renforcer la sécurité hydrique grâce au dessalement de l'eau de mer, et ce à travers le programme national complémentaire de construction de cinq grandes stations de dessalement d'eau de mer d'une capacité de production de 1,5 million de mètres cubes par jour "en un temps record".

A cet effet, l'AEC, maitre d'ouvrage du projet, et conformément aux directives du PDG de Sonatrach, a lancé un pont aérien couvrant dix vols, afin d'approvisionner ces projets en équipements et matériels nécessaires en vue d'accélérer l'achèvement de la phase finale du programme, a déclaré le PDG de l'AEC, Lotfi zenadi.

Le recours à l'importation express, par fret aérien, de ces équipements qui comprennent principalement des pompes avec des dispositifs de récupération d'énergie, permettra de respecter le délai de livraison estimé à quelques jours au lieu du fret maritime qui pourrait prendre des mois.

Ces efforts et mesures prises par le groupe Sonatrach, en coordination avec le ministère de l'Energie et des Mines, traduisent "l'engagement de l'Etat et de tous les intervenants dans ce programme pour garantir la livraison de ces projets dans les délais impartis", précise le responsable.

De son coté, le Président directeur général de l'Entreprise Algérienne de réalisation de projets industriels, Tarek nouizi, a indiqué que l'arrivée de ces équipements "permettra le lancement de l'alimentation en eau potable à travers les quatre stations d'ici la fin de l'année".

L'état d'avancement des travaux des cinq grandes stations de dessalement d'eau de mer de (Boumerdes, Taref, Bejaia, Fouka et Oran) a atteint 75 %, selon les explications fournies par le PDG de l’Entreprise nationale des grands travaux pétroliers, Mammeri benyoucef.

L’Entreprise nationale des grands travaux pétroliers, l'Entreprise algérienne de réalisation de projets industriels, l'Entreprise nationale de canalisations, ainsi que COSIDER Canalisations (Groupe COSIDER), participent aux travaux de constructions.