La douleur sciatique irradie dans la jambe, du bas du dos jusqu’au pied. Mais quelles sont ses causes ?

Comment la reconnaître et la soulager ? Et comment la traiter ? On fait le point.

Qu'est-ce qu'une sciatique ?

La douleur sciatique, couramment appelée sciatique, est une douleur située dans une seule jambe, gauche ou droite. "Elle s’étend sur tout le trajet du nerf sciatique, plus long nerf du corps humain", décrit le docteur Charley Cohen, rhumatologue.

Quels sont les symptômes ?

La douleur sciatique commence par une douleur lombaire – ou lombalgie – dans le bas du dos, puis irradie le long d’un membre inférieur.

Le nerf sciatique possède deux racines ; la douleur suit donc deux trajets possibles :

- La sciatique L5 part des lombaires, descend dans la fesse et dans la cuisse, puis le long du bord externe de la jambe, dans la cheville jusqu’au gros orteil ;

- La sciatique S1 commence en bas du dos et se poursuit vers le mollet, dans le talon, la plante du pied et jusqu’au cinquième orteil.

"La douleur peut ressembler à une décharge électrique ou une brûlure. Elle est souvent associée à une sensation de jambe engourdie et à des fourmillements ou des troubles de la sensibilité au niveau du pied", détaille le spécialiste.

Dans le cas d’une sciatique paralysante, la personne est dans l’incapacité de réaliser certains mouvements du pied. Les médecins parlent alors de déficit moteur.

Si la douleur n’est présente que dans la jambe ou le pied, les médecins parlent de sciatique tronquée.

Quelles sont les causes d'une sciatique ?

La sciatique est une complication de la lombalgie : on parle de lombosciatique, qui a pour origine une compression et une inflammation du nerf sciatique.

Deux causes principales expliquent les lombosciatiques :

- la hernie discale, première cause de lombosciatique chez les moins de 50 ans, qui comprime l’une des racines du nerf sciatique et cause son inflammation ;

- l’arthrose des vertèbres lombaires chez les personnes plus âgées, qui entraîne un rétrécissement du canal lombaire, ou canal étroit.

Un traumatisme de la région lombaire ou un mouvement mal exécuté peuvent aussi occasionner une lombosciatique. "Le cocktail sédentarité, surmenage et mauvaise posture prolongée est aussi une cause majeure de lombosciatique. Cette cause a pris de l’importance ces deux dernières années avec l’action combinée des confinements, de l’arrêt des activités sportives et de l’essor du télétravail", témoigne le rhumatologue.

Et ce à tous les âges : « la lombalgie n’épargne personne et son évolution en sciatique peut arriver même chez des personnes de 20 ou 25 ans », prévient-il.

La grossesse est-elle une période à risque ?

Chez les femmes enceintes, les troubles de la posture caractéristiques de la grossesse peuvent entraîner des lombosciatiques. Mais elles restent rares, rassure le docteur Cohen. Il s’agit le plus souvent de simples douleurs du bassin et dans tous les cas, tout rentre généralement dans l’ordre après l’accouchement.

Que faire pour soulager une sciatique ?

La première chose à faire est de se reposer quelques jours, mais pas plus de deux ou trois jours. Il faut dès que possible se lever et reprendre une activité, sans faire d’excès, "en s’aidant éventuellement d’une ceinture lombaire", propose le rhumatologue.

Quels traitements ? Quand consulter ?

Les traitements de première intention sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l’ibuprofène et un antalgique, par exemple le paracétamol.

Si les sciatiques se répètent ou si les douleurs ne diminuent pas, consultez votre généraliste qui vous orientera au besoin vers un rhumatologue.

Dans un premier temps, il pourra vous prescrire des médicaments antidouleurs plus forts comme de la codéine, du tramadol ou de la poudre d’opium.

Le rhumatologue pourra quant à lui avoir recours, après palpation, à des "injections superficielles sous cutanées locales au niveau des zones douloureuses de xylocaïne, AINS et corticoïdes", pour soulager les douleurs, explique le docteur Cohen.

Une infiltration lombaire épidurale radioguidée sera pratiquée en cas de douleur sciatique très intense et rebelle. Enfin, dans certains cas, la gabapentine ou la prégabaline, deux antiépileptiques, auront un effet contre la douleur.

De façon heureusement très rare, une compression de la zone de la "queue de cheval" au niveau lombaire entraîne des troubles urinaires et une sensation d’anesthésie dans la région des organes génitaux. La chirurgie s’impose alors en urgence.

Quelles positions éviter ? Quelles positions privilégier ?

D’une manière simplifiée, "il faut éviter les positions douloureuses et privilégier celles qui soulagent", résume le rhumatologue. Ces positions varient selon les personnes mais le plus souvent, la douleur augmente quand la personne soulève un poids ou reste en position assise prolongée alors que la position allongée offre un soulagement.

Une position allongée avec les jambes surélevées par exemple par des coussins permet aussi de soulager la douleur.

Faut-il marcher avec une sciatique ?

Même si la position allongée soulage, il est primordial de bouger et de marcher en cas de sciatique car la sédentarité accentue les douleurs. "Marcher oui, mais sans piétiner", tempère le docteur Cohen. Puis, "une fois la sciatique guérie, il faut reprendre une activité physique régulière accompagnée par un renforcement musculaire".

Quels exercices pour "décoincer une sciatique" ?

Comment décoincer une sciatique ? Certains étirements permettent de soulager les douleurs sciatiques :

Allongé sur le dos, pliez vos jambes jusqu’à ramener vos deux genoux sur votre thorax. Maintenez la position pendant deux minutes.

Allongé sur le dos, attrapez à deux mains la cuisse droite derrière votre genou. Croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Maintenez la position pendant 30 secondes puis changez de côté.

Allongé sur le dos, tendez vos jambes et étirez vos bras au-dessus de votre tête. Collez le bas du dos au sol et votre menton à votre cou pour étendre la colonne vertébrale. Maintenez la position plusieurs minutes en respirant lentement et profondément.

Attention : ces exercices peuvent parfois intensifier les douleurs. Ne les pratiquez pas sans avis médical et ne les réalisez pas s’ils vous font mal.

Faut-il mettre du froid ou du chaud en cas de sciatique ?

Le chaud – par exemple une bouillote, un coussin chauffant ou un bain chaud – peut aider à soulager les douleurs sciatiques "car il possède un effet décontracturant musculaire", explique le docteur Cohen. En revanche, "le froid est plutôt réservé aux entorses ou aux élongations musculaires".

Combien de temps dure une sciatique ?

La durée d’une sciatique varie selon les personnes, mais "il n’est pas rare qu’elle dure un ou deux mois", prévient le médecin.

Si la douleur persiste après deux mois de traitement bien suivi, le médecin prescrira un scanner ou une IRM à son patient et une chirurgie mini-invasive pourra être envisagée. L’opération visera à enlever une hernie discale à l’origine de la sciatique ou à nettoyer le canal lombaire en cas de canal étroit.

Dans certains rares cas, les examens peuvent déceler une autre cause plus sévère comme une métastase osseuse ou une atteinte du nerf sciatique par le virus du zona.