L'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part, du 12 au 15 septembre, aux travaux de la 10e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'Union interparlementaire (UIP), prévue à Erevan (Arménie), a indiqué, mercredi, un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

Une délégation de l'APN, conduite par M. Mohamed Anouar Bouchouit, président de la Commission des Transports et des Télécommunications participera aux travaux de la 10e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP, prévue à Erevan (Arménie), du 12 au 15 septembre en cours", a précisé le communiqué.

Organisée conjointement par l'UIP et l'Assemblée nationale de l'Arménie, cette conférence est placée sous le thème "Préserver en toute circonstance l'éducation et l'emploi". Les jeunes parlementaires pourront, grâce à un ensemble de réunions-débats et de groupes de travail interactifs, "renforcer leurs connaissances et partager leurs expériences afin qu'ils soient mieux équipés pour défendre en toute circonstance l'éducation et l'emploi de tous les jeunes notamment dans un contexte de crises multiples à l'échelle mondiale", ajoute la même source.

Lors de cette conférence, M. Mohamed Anouar Bouchouit, membre du bureau du Forum des jeunes parlementaires et du bureau de la Commission permanente de la Sécurité et de la Paix internationales à l'UIP, conduira une délégation composée de M. Belkacem Belmouaz et Mmes Fatma Bida et Khaoula Talbi.